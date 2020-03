Donazione ad Arcispedale S. Anna di Cona

Da: Fiab.

Il Consiglio direttivo di FIAB Ferrara riunito in via telematica martedì 24 marzo 2020 ha deliberato di donare una fornitura di presidi medicali monouso all’Arcispedale S. Anna di Cona per un importo di 500 €. Questo vuole essere un piccolo aiuto e un ringraziamento per il lavoro degli operatori sanitari che ogni giorno sono in prima linea contro la diffusione del Covid-19.

Ogni singolo socio potrà, se lo desidera, implementare questa cifra facendo un versamento sul conto corrente bancario di FIAB Ferrara iban IT93H0538713007000000002166

Bper Banca Spa – agenzia 6 – Ferrara.

Causale: Donazione S. Anna, Covid19

Se sei intenzionato a contribuire ti chiediamo di fare il versamento preferibilmente entro il 31/03 e di inviare mail a: fiabferrara@gmail.com scrivendo semplicemente:

Effettuato versamento S. Anna.

Stiamo interpellando fornitori di presidi medicali per poter concretizzare al più presto la nostra iniziativa.

Grazie

a tutti i soci che vorranno contribuire e a quelli che rimanendo a casa aiutano tutti a limitare il contagio.

#iorestoacasa

