Donazione dei pensionati di Confagricoltura Ferrara al Reparto Covid dell’Arcispedale Sant’Anna di Cona.

Comunicato Stampa Confagricoltura.

Mercoledì 31 marzo, presso l’atrio dell’Arcispedale Sant’Anna, ingresso 1, si terrà una semplice cerimonia di consegna di doni pasquali al personale medico e paramedico del reparto Covid di Cona.

Promossa da ANPA (l’Associazione dei pensionati di Confagricoltura Ferrara) attraverso la propria ONLUS “Senior – L’Età della Saggezza”, la donazione assume un duplice significato: quello di grande riconoscenza per quanti operano a tutela della nostra salute e quello di sostegno all’AIL (Associazione italiana contro Leucemie, Linfomi e mieloma) da cui provengono le uova e le colombe che verranno omaggiate. Interverranno Stefano Spisani Presidente Anpa Ferrara, Gianluca Vertuani, Presidente di Confagricoltura Ferrara e Gian Marco Duo, Presidente provinciale AIL e funzionario della stessa Organizzazione Agricola ferrarese. Hanno assicurato la loro presenza il Prefetto di Ferrara, dottor Michele Campanaro, la dottoressa Paola Bardasi, Direttore Generale con funzione di Commissario per l’Azienda Ospedaliera-Universitaria di Ferrara.

Anpa Ferrara non è nuova a iniziative a sostegno della comunità. Grazie al ricavato del 5 per mille della propria Onlus “Senior- l’età della saggezza” in occasione della primo lockdown sono state donate all’OSCO COVID di Copparo 1.300 mascherine chirurgiche, allora pressoché introvabili. Nei mesi successivi, ANPA Confagricoltura Ferrara ha anche provveduto all’acquisto di defibrillatori e di due apparecchi sanificatori altamente innovativi che sono stati consegnati al Polo Scolastico Agroalimentare Estense Vergani- Navarra. Di seguito un passaggio di Stefano Spisani, Presidente ANPA Ferrara “Purtroppo il Covid19 ha rappresentato una frattura rispetto al passato portando drammaticamente alla ribalta la fragilità di quella fascia di popolazione, della quale noi pensionati facciamo parte, facendoci assistere impotenti alla decimazione di una intera classe di età. Ma questo dramma epocale non può e non deve fermarci, e con noi l’immensa riconoscenza per quanti, ormai da troppo tempo, sono in prima fila contro il Covid, a tutela di tutti noi. La nostra Associazione ha infine apprezzato la volontà del Governo di accelerare il piano di vaccinazioni, mettendo al primo posto la popolazione anziana e di procedere con un decreto a far sì che ci sia obbligatorietà di vaccinazione per tutti coloro che hanno contatto costante con gli anziani o ammalati. Gli anziani non meritano di vedere la loro vita compromessa per convincimenti personali sulla vaccinazione che mal si addicono all’etica professionale”.

