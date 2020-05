Donazione Mascherine da Bambino ditta Marciano Mode

Tempo di lettura: 2 minuti

L’Amministrazione Comunale di Lagosanto ringrazia sentitamente la ditta “MARCIANO MODE”, di Rocchi Marciano, per aver donato al nostro Comune ben 600 mascherine chirurgiche, prodotte in house, per bambini di età compresa tra i 3 e gli 8/9 anni.

Ancora una volta il nostro territorio deve ringraziare un altro magnanimo imprenditore, di alto valore morale, che si è prodigato per sostenere le fasce più deboli, in questo caso i bambini.

Anche se tutte le disposizioni e le valutazioni escludono i bambini come potenziali contagi da Coronavirus, poter essere vicini alle famiglie e farle sentire più protette è una delle nostre priorità fondamentali.

Quando la ditta ci ha manifestato l’intenzione di donare mascherine per la comunità, appreso della partenza di questa nuova produzione per i bambini, la nostra richiesta è stata immediatamente rivolta per i bambini e quindi accolta con piacere dal Sig. Rocchi.

La sensibilità di un imprenditore per i bambini, legata a quella della nostra Amministrazione, oggi ci ha consentito di donare ai bimbi di Lagosanto delle mascherine: proprio in virtù di questa “FASE 2” che dà loro la possibilità di andare al parco e vivere con più sicurezza la vita all’aria aperta.

