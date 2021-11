Tempo di lettura: 4 minuti

UN FUTURO SCRITTO NEL PASSATO PER LE DONNE AFGHANE ?

Le immagini del 15 Agosto scorso in cui si vedono milizie talebane sfilare per le strade di Kabul hanno scaturito lo sdegno e la riprovazione della comunità internazionale, a molti sono tornate in mente le terribili immagini dell’ultimo governo talebano e la domanda che tutti avevano sulle labbra era la medesima: cosa ne sarà ora delle donne afghane ? La loro condizione tornerà esattamente come

quandoi talebani sono stati al comando dell’Afghanistan l’ultima volta ? I talebani sono stati al potere per l’ultima volta con un tremendo regime tra il 1996 e il 2001, un governo del terrore e della paura che aveva nella figura della donna il proprio bersaglio principale.

Infatti, alle donne erano negati i diritti umani basilari: esse non potevano uscire fuori di casa se non indossando il burqua e accompagnate da un uomo, non era loro concesso studiare o lavorare, non potevano rivolgere la parola ad un uomo o ridere, ogni cosa era loro preclusa. Basti pensare al fatto che una legge del 1997 vietava alle donne di utilizzare calzature che potessero produrre rumore, perché

questo non fosse fonte di disturbo per gli uomini. Le immagini di donne lapidate in pubblico per essere uscite a fare shopping senza la compagnia di un uomo, le immagini di donne vittime di percosse di fronte ad ampie folle sono state una costante maledetta di quegli anni di controllo esasperato sulla vita delle donne. Le condizioni di vita delle donne afghane nei venti anni successivi alla caduta del

regime talebano in Afghanistan sono leggermente migliorate. Ciò che risalta maggiormente è l’aumento della speranza di vita, che per le donne nel 2001 era solo di 56 anni mentre oggi si situa a 66 anni, il fatto che sia stato possibile ridurre drasticamente il livello di mortalità al parto da 1.100 donne morte ogni 100 000 nati vivi nel 2000 a 396 morti ogni 100 000 nati vivi nel 2017. In generale, la costituzione post – talebana del 2004 ha permesso al 33,4 % delle giovani afghane di ricevere un’istruzione primaria e a 100 000 di esse di poter frequentare l’università, essa ha anche portato un numero di donne impiegate nella pubblica amministrazione pari al 21 % del totale dei dipendenti pubblici nel settore e un abbassamento del gender inequality index, l’indice che segnala il livello di differenza di genere. Successi significativi che rischiano di venire cancellati rapidamente dal regime islamista che ha appena conquistato il potere.

2

I vari rappresentanti talebani, tra cui la voce principale è quella di Suhail Shaheen, hanno a lungoparlato del tema delle donne e delle loro condizioni di vita, del loro futuro in Afghanistan e hanno più volte affermato che non hanno intenzione di fare delle donne delle vittime e che verranno tutelato al di sotto della Sharia, la legge religiosa islamica. Molte donne stanno già denunciando violazioni gravissime e

soprusi continui, segno che il regime talebano sta solo cercando di mostrarsi maggiormente presentabile agli occhi occidentali, ma la sostanza non è cambiata rispetto al passato. Secondo diverse testimonianze, riportare dal Guardian, in alcuni distretti i talebani stanno cercando di redigere liste di donne nubili tra i 12 e i 45 anni per darle in spose ai soldati, mentre invece il Washington post riporta la notizia di padri e madri che vedono figlie 14enni portate via da miliziani talebani verso destinazioni ignote.

Se è vero che l’Organizzazione delle Nazioni Unite ( ONU ) ha nella propria agenda il raggiungimento della parità di genere per tutte le donne entro il 2030, questo fatto rischia di far precipitare la situazione. Già nei giorni successivi all’insediarsi del regime si è sviluppato un movimento di protesta forte e coeso nei confronti del neo costituito emirato islamico: cortei di protesta, spesso e volentieri repressi nel sangue, hanno sfilato a Jalalabad, Herat, Kabul e in numerose altre città. Al loro interno è da segnalarsi una forte presenza femminile, una forte e coraggiosa presenza femminile, che non è intenzionata a retrocedere sul processo di equità e parità intrapreso negli ultimi decenni e che non si è rassegnata a fare marcia indietro dalle conquiste faticosamente ottenute.

A loro che guardiamo con speranza e con amore.

Camillo Modena

Commenta