Due nuovi presidenti alla guida del Lions Club Codigoro e del Rotary Club Comacchio

Da: Ufficio Stampa Comune di Codigoro

Questa mattina il Sindaco Sabina Alice Zanardi ha ricevuto, in Municipio, la gradita visita di Luciano Avantaggiato e di Luigi Martinelli, nuovi presidenti, rispettivamente del Lions Club Codigoro e del Rotary Club Comacchio, Codigoro e Terre Pomposiane. La visita ha costituito l’occasione per rinnovare e rafforzare il fattivo spirito di collaborazione, che da sempre intercorre tra l’Amministrazione Comunale e le due citate associazioni. Luciano Avantaggiato, consulente immobiliare, subentra a Riccardo Terroni, mentre Luigi Martinelli, cardiologo subentra a Daniele Romanini. Presenti all’incontro anche il segretario del Lions Club Roberto Cavalieri, il tesoriere Enea Pandolfi e Gianni Serra, socio del Rotary Club, che in passato ha ricoperto la carica di presidente.

“Vogliamo presentarci nella nuova veste, che sarà ufficializzata il 3 ottobre prossimo – ha dichiarato Luciano Avantaggiato -, in occasione dell’inaugurazione del progetto legato al Giardino Terapeutico. Confermiamo la nostra disponibilità a collaborare, per contribuire, nei limiti delle nostre casse, a migliorare e a far crescere le nostre comunità, attraverso progetti, da sviluppare e condividere insieme.”

Il Sindaco Sabina Alice Zanardi, dopo aver ringraziato i presidenti uscenti per il lavoro svolto, ha formulato ad Avantaggiato e a Martinelli gli auguri per intraprendere un nuovo e costruttivo cammino con nuovi progetti, sempre nell’ottica della collaborazione reciproca. “E’ un piacere e un onore avervi qui – ha commentato il Sindaco -, il Comune di Codigoro è sempre disponibile a collaborare con voi- Finlamente il progetto del Giardino terapeutico sta prendendo forma, ma per qualsiasi altro progetto restiamo a disposizione. Vi ringrazio per l’impegno profuso con costanza e dedizione anche durante il periodo del lockdown – ha aggiunto il Sindaco -. L’Amministrazione Comunale sta mettendo in campo numerosi progetti, a partire da Codigoro Green, finanziato dalla regione Emilia Romagna, grazie alla partecipazione ad un bando legato alla partecipazione attiva e al coinvolgimento della popolazione a tutela dell’ambiente. Molti altri sono i progetti in cantiere – ha concluso il Sindaco – anche su tematiche che riguardano la scuola, il teatro, gli anziani e gli adolescenti. Se vorrete collaborare, ne saremo ben lieti.”

In sintonia con le parole del Sindaco il nuovo presidente del Rotary Club Comacchio, Codigoro, Terre Pomposiane, Luigi Martinelli, il quale ha ribadito che “siamo disponibilissimi a partecipare e a portare anche le nostre idee.”

