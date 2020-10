E’ Natale anche quest’anno: parte la raccolta tra i commercianti dei contributi per le luminarie

Tempo di lettura: 2 minuti

FERRARA. E’ partita la campagna di raccolta adesioni tra i commercianti del centro per sostenere l’installazione delle luminarie. Un contributo che è stato confermato, come da sei anni a questa parte, in 100 euro iva compresa. Il 14 novembre verranno accese le luminarie in tutto il centro cittadino, mentre il 28 sarà acceso l’Albero di Natale in Piazza Cattedrale.

La coda della cometa, apprezzatissima lo scorso anno, illuminerà ancora il cielo di Piazza Trento e Trieste, e quest’anno lo farà nella sua interezza. In Piazza Municipale confermata la cascata di luci che, partendo dalla cima di Torre della Vittoria, attraverserà in diagonale la piazza fino ad aprirsi all’angolo opposto. L’ormai amatissimo tetto di luci farà risplendere vie Mazzini, Canonica, Bersaglieri del Po, Garibaldi, Cortevecchia (fino a Piazza Cortevecchia), Borgo dei Leoni (fino a Piazza Torquato Tasso), San Romano, Saraceno (fino al civico 88) e Carlo Mayr (fino a Piazza Verdi). Confermate anche le tende LED in Corso Porta Reno, Corso Martiri della Libertà e Corso Giovecca (fino a via Sogari). Altre due vie si sono inoltre interessate all’illuminazione, segno che a città crede fortemente in questo Natale come rinascita in un anno difficile.

La grande novità di quest’anno riguarda invece l’albero di Natale: per la prima volta sono stati coinvolti direttamente i cittadini, ai quali è stato chiesto di segnalare eventuali abeti di loro proprietà – e che dovrebbero essere comunque abbattuti – da utilizzare come albero in Piazza Cattedrale, da decorare con ricche luci.

Mai come in questo difficile anno è fondamentale fare squadra e sostenere l’impegno di rendere più bello e appetibile il centro storico.

Commenta