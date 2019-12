È tempo di relax, è tempo di Santori

Devo confessare una cosa orribile.

Me la tengo dentro ormai da un po’ e sono sul punto di esplodere.

So che suona male ma ogni volta che vedo/sento parlare Mattia Santori mi viene una cosa strana allo scroto, tipo come se fosse sul punto di staccarsi per poi cadere per terra e diventare una specie di strano fossile.

Lo so, è brutto da dire ma lo dovevo dire.

Anni fa mi capitava di guardare “la Melevisione” al pomeriggio perché mio fratello era piccolo e apprezzava molto Tonio Cartonio e tutti i suoi “amici del Fantabosco” (cit.).

Purtroppo, vedendo e sentendo le cose che dice questo Mattia Santori, devo dire che ho iniziato a capire mio fratello.

Tonio Cartonio, confrontato con questo Mattia Santori, recupera un carisma, una cazzimma e anche una simpatia che boh, raggiunge quasi il buon caro Walter Audisio in una splendida giornata di aprile.

Farsi superare da Tonio Cartonio non è roba da tutti ed è giusto riconoscere i giusti meriti a Mattia Santori.

Espletate queste funzioni, mi sembra giusto ribadire che anche il tanto vituperato “odio” ne espleta altrettante e, a mio modo di vedere, ben più importanti di quei pensierini da prima elementare che Mattia Santori e i suoi amici hanno tentato di spacciare per “manifesto”, “programma” o come han voluto chiamare quei 6 punti di cui sembrano andare così orgogliosi.

L’odio è una cosa seria e fondamentale, anche per capire chi si è e cosa si vuole.

Non ci vuole un genio per capire che fra i Partigiani – citati anche dal candido Mattia Santori – un bel po’ di sacrosanto odio carburasse bello peso.

E per fortuna, dico io.

Detto questo, adesso non so più se andare in bagno a farmi una medicazione in quel posto là che ho detto prima o dedicarmi alla scrittura di un pratico e gioviale pamphlet sulle virtù dell’odio ma – visto che non riesco a decidermi – chiudo con il pezzo della settimana.

Solo Odio (Impact, 1984)

