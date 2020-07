Ecco i nuovi specialisti del suono digitale

Tempo di lettura: 3 minuti

Da: Ufficio Stampa

Si è concluso l’upgrade ideato da Suono e Immagine e organizzato da Ecipar Ferrara

“Il mixer audio digitale, per chi opera nel settore dello spettacolo dal vivo, rappresenta il futuro. Per questo è importante organizzare corsi che permettano ai più giovani di padroneggiare questa grande trasformazione”. Ivan Franco è socio titolare e direttore tecnico di Suono e Immagine srl: presso la sede della sua azienda si è appena concluso, con successo, un corso di perfezionamento gratuito per fonici sull’utilizzo dei nuovi mixer digitali.

Il corso, finanziato dal Fondo Europeo FSE per il programma 2014/2020 della Regione Emilia Romagna, è stato ideato e ospitato da Suono e Immagine e organizzato da Ecipar Ferrara, ente di formazione di CNA. Obiettivo: introdurre i fonici e le figure che lavorano nello spettacolo dal vivo all’uso delle nuove attrezzature digitali, dei mixer e dei nuovi protocolli di comunicazione. “Volevamo – spiega Paolo Marcolini di Ecipar – far incontrare le attitudini e le sensibilità di giovani che amano la musica e sono interessati alla professione del fonico, e un’azienda che opera nel settore ad alto livello”.

Due mesi intensi, supportati dall’esperienza di docenti preparatissimi, che hanno visto Suono e Immagine epicentro di una formazione tanto utile quanto esclusiva nelle attrezzature, ma soprattutto gratuita, in un momento così difficile per tecnici e addetti ai lavori.

“Ho cercato di coinvolgere il più possibile i giovani che hanno partecipato al corso – spiega Ital Rolando, sound engineer e docente – insegnando loro un metodo di lavoro e offrendo molta pratica sui mixer messi a disposizione da Suono e Immagine”. I mixer digitali utilizzati erano tra i quattro banchi più tecnologicamente avanzati e utilizzati nel settore per le altissime prestazioni:

Digico SD 11;

Yamaha QL5;

Midas M32

Allen & Heath DLive S 5000

Un’occasione d’oro per l’upgrade professionale di chi intende lanciarsi o rilanciarsi in un settore che si è completamente trasformato dall’analogico al digitale, in continua evoluzione.

Il corso è stato strutturato in tre moduli che hanno previsto fondamenti di audio e suono, tecnologie per il Live Sound Reinforcement, con teoria generale e pratica in aula, e tecniche di mixaggio con i principali strumenti digitali per affrontare le situazioni lavorative di:

Concerto

Convention

Broadcast

Spettacolo teatrale

Dato il successo dell’iniziativa e le numerose richieste già pervenute, il progetto sarà ripresentato il prima possibile. Per ulteriori informazioni e per effettuare la preiscrizione, scrivere a info@suonoeimmagine.it e a info@eciparfe.it

