Tempo di lettura: < 1 minuto

Da: Ufficio Stampa Gruppo PD Regione Emilia-Romagna

Economia e lavoro, Zappaterra (Pd): “Per la prima volta obiettivi e priorità condivise da tutti, ora interventi per il rilancio con i fondi strutturali e del Recovery”

“La Consulta provinciale dell’economia e lavoro di Ferrara si è riunita oggi, su impulso della Provincia e del Presidente Nicola Minarelli, per un importantissimo momento di confronto. Forse per la prima volta da molti anni, imprese, sindacati e istituzioni del territorio Ferrarese sono uniti sugli obiettivi di sviluppo. In coerenza con il Nuovo Patto per il Lavoro e per il Clima promosso dalla Regione Emilia-Romagna, oggi siamo all’inizio della nuova programmazione dei fondi del Recovery Plan quelli strutturali: sono convinta che vada colta l’occasione per un patto per il nostro territorio che definisca obiettivi, priorità e interventi per il rilancio. La Regione Emilia-Romagna ne è consapevole e farà la sua parte perché l’occasione non vada persa” lo dichiara la consigliera regionale e Capogruppo Pd in Regione Emilia-Romagna Marcella Zappaterra al termine dei lavori della Consulta.

