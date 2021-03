Economia e sicurezza, il prefetto di Ferrara a confronto con la console generale USA a Firenze.

Tempo di lettura: 3 minuti

Comunicato Stampa Prefettura di Ferrara

Incontro stamane in videocall fra Michele Campanaro e Ragini Gupta.

Il Prefetto Michele Campanaro ha incontrato questa mattina, in videoconferenza, la Console Generale degli Stati Uniti d’America a Firenze, Ragini Gupta.

La Signora Gupta, che ha assunto l’incarico a Firenze nel luglio del 2020, è stata Consigliere per gli Affari Pubblici presso l’Ambasciata degli Stati Uniti ad Amman, in Giordania, ed ha svolto incarichi consolari, economici e di affari pubblici anche in Messico, Pakistan e India. La Console Generale, che prima di intraprendere la carriera diplomatica ha svolto la professione di avvocato in alcuni dei più importanti studi legali di New York, ha anche ricoperto l’incarico di Senior Advisor a Washington D.C. nell’attuazione della più grande riorganizzazione nel Dipartimento di Stato USA degli ultimi 20 anni, che ha portato alla creazione dell’Ufficio degli Affari Pubblici Globali.

Nel corso del cordiale colloquio tra Prefetto e Console Generale, sono stati affrontati temi di comune interesse sotto il profilo della sicurezza, dell’economia e del sociale. Un focus specifico è stato dedicato all’impatto della pandemia sul tessuto economico e sociale del ferrarese e ai progetti di monitoraggio e sostegno in corso, anche al fine di consolidare gli ottimi rapporti commerciali che legano la provincia estense con gli Sati Uniti, quale principale partner per l’export locale oltreoceano, con un una percentuale sul volume totale delle esportazioni che, nel 2020, si è attestato su 215milioni di €, pari all’11% del valore complessivo delle esportazioni.

Il Prefetto Campanaro e la Console Generale Gupta hanno, quindi, condiviso l’auspicio che, con l’accelerazione del piano vaccinale ed il progressivo contenimento del virus, possano essere allentate le restrizioni all’interscambio commerciale tra i due Paesi, in modo da riprendere velocemente i flussi import-export prepandemia.

Il Rappresentante del Governo ha, inoltre, illustrato le iniziative adottate per preservare l’economia legale dai rischi di interferenze criminali in un contesto reso più vulnerabile proprio dalle difficoltà economiche conseguenti all’emergenza sanitaria, soffermandosi sui lavori portati avanti all’interno del Osservatorio provinciale sul credito, da un lato, e del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, dall’altro.

“Con la Console Generale – ha sottolineato il Prefetto Campanaro – abbiamo riaffermato il profondo rapporto che lega questa provincia agli Stati Uniti, con una numerosa comunità statunitense qui residente, incluso il personale militare che presta servizio nel DACCC di Poggio Renatico, struttura strategica della NATO operante all’interno della base militare del Comando Operazioni Aereospaziali (COA) dell’Aeronautica Militare Italiana”. La Console Generale ha, in conclusione, espresso il desiderio di poter presto visitare la base militare COA di Poggio Renatico e la Città di Ferrara per ammirarne l’importante patrimonio storico-artistico e culturale, in vista della ripresa e della intensificazione dei flussi turistici di cittadini statunitensi nella provincia estense, una volta superata la fase di emergenza sanitaria.

