Edizione 2020 di PITOCH, il Carnevale di Mezzogoro.

Comune di Codigoro.

Ormai è tutto pronto, in vista della prima sfilata dei carri allegorici di Pitoch, l’atteso carnevale di Mezzogoro che, DOMENICA 23 febbraio prossimo, prenderà il via da Bosco Mesola. La manifestazione organizzata dal Comitato Manifestazioni di Mezzogoro, in collaborazione con il Gruppo Volontari Il Ponte, con il sostegno ed il patrocinio dell’Amministrazione Comunale e della Pro Loco di Codigoro, animerà, domenica, a partire dalle ore 14.30, le vie della frazione di Mesola. Durante la sfilata dei carri allegorici, allestiti in questi mesi da volontari appassionati e ricchi di creatività ed ingegno, non mancherà il tradizionale gettito di giocattoli e dolciumi. La domenica successiva, 1 marzo, sempre con inizio alle ore 14.30, Pitoch 2020 farà tappa a Codigoro. La parata di carri allegorici sarà accompagnata da musica dal vivo, con intrattenimento musicale assicurato da un dj set. Immancabile il gettito di dolciumi e giocattoli per i più piccoli. La partecipazione in costume è vivamente consigliata. Si passa poi alla terza ed ultima domenica di carnevale, l’8 marzo, quando Pitoch farà rientro nel suo paese natale, a Mezzogoro. Alle ore 14 un live acustico con il duo Alice Bulgarelli e Denny accenderà l’atmosfera in centro, per lasciare spazio poi, dalle ore 14.30, alle sfilata di carri allegorici. Alle ore 15 I Bodyguard del Presidente Trump intratterranno grandi e piccini in un esilarante spettacolo on the road. Alle ore 16, tutti con il naso puntato all’insù, per assistere alle acrobazie dei Deltaplani dell’associazione”Rondini del Reno”. Infine, alle ore 17.30, chiusura dell’edizione 2020 di Pitoch con il tradizionale rogo.

La partecipazione alle sfilate è con ingresso ad offerta libera.

