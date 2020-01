Elezioni regionali del 26 gennaio: l’intervento del presidente provinciale Ascom Confcommercio Ferrara Giulio Felloni

Da: Ufficio Stampa ASCOM Ferrara

Sulle elezioni regionali del prossimo 26 gennaio, in Emilia Romagna, interviene il presidente provinciale di Ascom Confcommercio Ferrara Giulio Felloni.

Tra i temi che il presidente intende segnalare all’attenzione delle forze politiche coinvolte – anche a seguito dell’incontro, a Bologna, promosso da Confcommercio regionale con i candidati alla carica di governatore – ci sono quelli che sono al centro del lavoro di Confcommercio Ferrara:”Il sostegno ai centri storici – con appositi bandi – alle attività di vicinato che sono il cuore del nostro tessuto economico e sociale. In secondo luogo – prosegue – dobbiamo arginare la desertificazione nelle città, nelle periferie e nei territori. Un lavoro questo che dovrà essere affiancato al supporto al Turismo che è uno strumento fondamentale per lo sviluppo economico di tutto il sistema cittadino e provinciale”.

Un percorso nel quale è vitale sostenere le imprese esistenti, le start up, le aziende a conduzione giovanile e quelle femminili. “Soprattutto ritengo fondamentale che questa avvenga in un percorso, condiviso e solidale delle scelte, che veda allo stesso tavolo Pubblico e Privato. In questo – è l’auspicio finale del presidente Felloni – le associazioni di categoria – come Confcommercio – sono protagoniste dello sviluppo e della promozione della Persona e delle Imprese”.

