Si respira aceto

Doveva succedere

È successo

Ma il fato

Non c’entra

Nemmeno il vento

Sinistra dove sei?

La tua Politica

Vicina al cuore

Della gente

Ti sei perduta

Tra mille correnti

Lontana

Stregata da nuovi

Movimenti

Siamo al tappeto

Senza una zattera

E una bussola

Di valori

Si respira aceto

(Roberto Dall’Olio)

Le elezioni sono state domenica scorsa: Dai, è normale, giornali e televisioni devono pur commentare. Infatti commentano, commentano tutti, a proposito e a sproposito. Poi c’è la formazione del nuovo governo: Stai tranquillo, puoi dormire tra due guanciali, Giorgia sta lavorando h24 per mettere insieme la squadra. E non è un lavoro da niente: ho sentito che ci vorranno almeno venti giorni per riempire tutte le caselle. Così siamo già entrati nel totoministri, il gioco a quiz preferito da giornalisti e commentatori. Sulla carta stampata e sul video non c’è spazio per nient’altro Con l’eccezione dell’ultimo uragano in Florida. Quando passava a Cuba non fregava a nessuno, ma in America un uragano funziona molto meglio: vento a 260 chilometri l’ora e immagini molto fotogeniche.

Ieri però, nel silenzio mediatico, ci sono stati tre (3 in 24 ore) morti sul lavoro, oggi un altro morto. E’ un peccato, non c’è proprio posto, magari in un angolino. Non c’è tempo, colpa di ‘sta storia del nuovo governo. Ne parliamo un’altra volta, ci organizziamo, tanto di morti bianche c’è n’è almeno una al giorno, insomma, non è neanche una notizia.

(Francesco Monini)



Il lavoro da morire

Ancora

Arocna

Sì da leggere

Al contrario

Tutta questa strage

È una storia al contrario

Dei diritti

Delle tutele

Rovesciate

Come le vite

In morte

È il lavoro da morire

Ogni giorno distratto

Ogni giorno

Questo fatto

Non lo si può

Più

Più sentire

(Roberto Dall’Olio)