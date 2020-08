Tempo di lettura: 2 minuti

È sempre più evidente che questo 2020 sia sempre più palesemente un fantasmagorico trailer di quest’apocalisse che da ormai qualche anno viene annunciata.

È sempre più stupefacente notare poi che – noi esseri umani – siamo convintamente poco determinati a fare almeno il minimo sindacale per evitare il totale disastro in cui ci siamo ficcati da soli.

Sembra strano ma io – come quello scemo che passa in tv – “credo negli esseri umani”.

Questo non significa che io abbia fiducia in un nostro ipotetico risollevamento in forma di vera e propria presa di coscienza: credo solo che, sotto sotto, nonostante tutto, non siamo, noi come specie animale, da buttare nel cesso così, con leggerezza.

Siamo però – a mio modesto parere – un po’ troppo lenti nel muoverci per fare qualcosa.

Non so cosa ci attenda per quest’autunno – anche se due idee le ho – però forse, come si dice per certi allenatori: potremmo non arrivare a mangiare il panettone.

Magari per scelta o magari perché potrebbe diventare assai difficoltoso rifornire gli scaffali dei supermercati con i sopracitati panettoni.

Ma ipotizzo io eh.

Queste parole vanno prese – se possibile – con leggerezza.

Quindi magari arriveranno comunque i panettoni, chi lo sa.

Io mi asterrò, probabilmente – per scelta o forse solo per pigrizia – dal consumo di questo dolce così tipico e natalizio ma forse perché sono io che sono scemo.

Mi sembra comunque di essere in buona compagnia e ad ogni modo la compagnia è importante perché “l’uomo è un animale sociale”.

Almeno, a volte se ne ricorda.

Ma vabbè: domani è un altro giorno.

Un altro giorno con altri numeri, esplosioni, follia e chi più ne ha più ne metta.

Quindi buona settimana – e buone ferie per chi può – a tutti.

Cordiali saluti.

Elimination Dancing (Bow Wow Wow, 1981)

