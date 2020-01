Elly Schlein a Ferrara per la campagna elettorale di Emilia – Romagna Coraggiosa

Da: Ufficio Stampa Gruppo Emilia Romagna Coraggiosa

Elly Schlein, candidata capolista alle elezioni amministrative regionali del 26 gennaio con la lista ecologista e progressista “Emilia – Romagna Coraggiosa”, che sostiene Stefano Bonaccini, sarà a Ferrara e provincia il 9 e 10 gennaio, per una due giorni di incontri con i cittadini e con le realtà economiche, associative e culturali locali.

Non sarà una toccata e fuga, ma un’esperienza di immersione nel contesto locale, accompagnata dai candidati ferraresi e dai volontari che vivono sul territorio e ne conoscono i problemi, per stabilire un reale contatto con gli abitanti e le loro problematiche. Questo il calendario dettagliato di giovedì 9 gennaio, dove la Schlein sarà sempre accompagnata dai candidati ferraresi Angela Alvisi e

Flavio Romani.

Dalle 9 alle 10 la Schlein sarà al banchetto dei volontari di Emilia – Romagna Coraggiosa al Mercato di Argenta. Dalle 11 alle 12 sarà al banchetto dei volontari di Coraggiosa al Mercato di Porto Garibaldi.

Dalle 14 alle 15 Elly Schlein farà visita ai lavoratori e dirigenti della Cooperativa Girasole Lavanderia Industriale a Porto Garibaldi. Dalle 15 alle 16 parteciperà all’incontro con il Consorzio Cooperativo della Pesca Tre Ponti a Porto Garibaldi. Questi gli appuntamenti di venerdì 10 gennaio.

Dalle 9 alle 12 Schlein sarà al Banchetto al Mercato di Portomaggiore. Dalle 16 alle 18 incontrerà le organizzazioni ambientaliste, culturali, sociali ed economiche a Comacchio. Dalle 19 alle 20 sarà al Caffè Dolce Viita in centro a Copparo per un aperitivo con le realtà culturali. In contemporanea dalle 17 alle 20 in Corso Martiri della Libertà a Ferrara ci sarà il banchetto dei “coraggiosi” di Ferrara.

Per maggiori informazioni sulla lista “Emilia – Romagna Coraggiosa”, è possibile consultare il sito www.coraggiosa.it. Per restare aggiornati sugli appuntamenti ferraresi: www.facebook.com/coraggiosa.er.ferrara

Commenta