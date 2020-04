Emergenza Coronavirus: a Ferrara concerto in streaming per la festa del 1 Maggio

Tempo di lettura: 2 minuti

“Un concerto del Primo Maggio? A Ferrara facciamo anche questo, rispettando tutte le regole del lockdown, ma senza rinunciare alla musica. Nel giorno della Festa del Lavoro saremo tutti ancora chiusi in casa, ma per sentirci comunque uniti, abbiamo pensato di festeggiare trasmettendo in streaming i brani di tanti artisti ferraresi”.

Così il sindaco di Ferrara, Alan Fabbri, annuncia l’iniziativa che il prossimo 1 maggio verrà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook Alan Fabbri Sindaco di Ferrara.

“Abbiamo preparato un programma che durerà tutto il pomeriggio, durante il quale verranno mandati in onda, come in una maratona musicale dal vivo con tanto di presentatore, i pezzi degli artisti ferraresi che stiamo raccogliendo in questi giorni. Con questa iniziativa vogliamo far sentire tutti più uniti e vicini in questo periodo così difficile e condividere un momento di serenità – spiega il sindaco-. La nostra lunga diretta sarà anche un modo per valorizzare i musicisti e i cantanti locali, dai più famosi a quelli che sono ancora agli esordi e non mancheranno gli approfondimenti sul valore e l’importanza del 1 Maggio. Il concerto inoltre si concluderà con una bellissima sorpresa, assolutamente inedita per la nostra città che lascerà senza fiato gli appassionati di musica”.

Gli artisti interessati a partecipare possono inviare il proprio video, che deve avere una durata massima di 15 minuti, con fotocamera in orientamento orizzontale via Whatsapp al 339 68 32 252 o tramite email a: comunicazionedigitale@comune.fe.it.

I video verranno selezionati e trasmessi durante l’evento, introdotti da un conduttore in diretta streaming, e per i cittadini a cui sarà possibile commentare e partecipare attraverso la messaggistica tipica delle dirette via Facebook. Durante l’evento sarà possibile anche effettuare una donazione per l’ospedale di Cona per fare fronte, tutti insieme, all’emergenza Covid 19. Nei prossimi giorni saranno resi noti gli artisti selezionati e gli orari di streaming.

