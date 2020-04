Emergenza Coronavirus – Spesa e farmaci a domicilio

Tempo di lettura: 2 minuti

Da: Croce Rossa Italiana

Il Comitato di Ferrara della Croce Rossa Italiana ha attivato lunedì 17 marzo un servizio di consegna spesa e/o farmaci a domicilio per supportare le persone che, a causa dell’emergenza Coronavirus Covid-19, non sono nelle condizioni di provvedervi autonomamente. Il servizio si rivolge agli anziani, a persone con fragilità, a soggetti immunodepressi presenti sul territorio ferrarese.

Il Comitato è disponibile a costruire specifici protocolli d’intervento con le Associazioni o i Gruppi che si rivolgono a particolari categorie di cittadini vulnerabili e per i quali sono necessarie specifiche modalità per garantire le fruizione del servizio di spesa e farmaci.

Le richieste vengono raccolte 7 giorni su 7 dalle ore 10 alle ore 12 telefonando al numero 0532-1823196.

I dati forniti sono strettamente riservati e utilizzati per i soli scopi legati all’espletamento del servizio.

Il servizio viene svolto da Volontari di Croce Rossa del Comitato di Ferrara, coadiuvati dai Volontari della Protezione Civile.

I Volontari sono sempre riconoscibili poiché il lavoro viene svolto in divisa completa di Croce Rossa o Protezione Civile e con le auto di servizio. Sono inoltre muniti di dispositivi di protezione individuale per proteggere se stessi ed evitare di diventare, a loro volta, veicolo di contagio. Il cittadino che ha effettuato richiesta del servizio viene avvisato telefonicamente dell’arrivo dei Volontari nella giornata in cui viene effettuata la consegna. Questo servizio non prevede che i Volontari entrino in casa del cittadino: diffidate pertanto se qualcuno vi fa una richiesta di questo tipo.

Maggiori informazioni sono presenti nel sito ufficiale (https://www.criferrara.it/domiciliare/)

