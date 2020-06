Escursione alla conoscenza dell’ambiente alle Valli di Argenta

Tempo di lettura: 2 minuti

Da: Legambiente Ferrara

Il Servizio Vigilanza Ambientale della Legambiente, SVA nucleo provinciale di Ferrara ha programmato un corso di formazione per aspiranti “ guardie volontarie ambientali-zoofile da svolgersi nel 2020.

I problemi di sicurezza sanitaria provocati dalla pandemia dovuto al virus Covid 19 ha modificato la programmazione, non ha cancellato la volontà e l’esigenza di svolgere un corso per allievi guardie SVA.

Le adesioni sono state numerose ed è per questo che Domenica 21 Giugno 2020 gli allievi e le guardie in attività hanno partecipato ad una escursione-lezione per conoscere un’area con ambiente particolare gestito per conservare la biodiversità.

La guida ambientale Gennari Riccardo ha accompagnato il gruppo nei diversi habitat che caratterizzano le Valli di acqua dolce di Argenta. Un complesso ecosistema che ospita una grande quantità di fauna selvatica, numerose specie di uccelli ed una rigogliosa flora.

Gli allievi guardie SVA di Legambiente , si metteranno a disposizione in forma volontaria per conoscere le norme vigenti sulla tematica ambientale, le regole per un conferimento giusto dei rifiuti, le norme per la tutela della fauna selvatica e domestica.

Non solo funzioni di vigilanza ambientale, ma anche attività di monitoraggio, di informazione ed educazione ambientale nelle scuole.

Commenta