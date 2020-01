Esercizi per non perdere la memoria

Da: Ufficio Stampa di Ferrara Off Teatro

A Ferrara Off (viale Alfonso I d’Este 13) nel week end di sabato 25 e domenica 26 gennaio si alternano teatro e musica. Sabato 25, alle 21, va in replica Futuro Anteriore, la produzione Ferrara Off dedicata al tema dell’invecchiamento visto da quattro attori under 35, Antonio Anzilotti De Nitto, Matilde Buzzoni, Gloria Giacopini e Matilde Vigna, per la regia di Giulio Costa e la drammaturgia di Margherita Mauro. Lo spettacolo sarà a Giarola venerdì 24 e domenica 26 al Teatro Ballarin di Lendinara.

Domenica 26 gennaio, alle 17.30, in occasione della Giornata della Memoria, in collaborazione con l’Istituto di Storia Contemporanea e Ferrara Musica nell’ambito di Ferrara Sintonie va in scena il melologo per voce e pianoforte tratto da Primo Levi Gerarchia e privilegio, con Diana Hobel alla voce e Claudio Rastelli al pianoforte. Gli autori raccontano: “Nell’affrontare una drammaturgia da Primo Levi, siamo partiti non dai suoi romanzi, ma piuttosto dalle sue riflessioni sulla struttura e le dinamiche dei campi di concentramento e sterminio contenute nei suoi saggi, negli articoli di giornale e nelle sue recensioni ai romanzi altrui. Da questi materiali eterogenei emerge, costante, una visione più complessa di quanto ci aspettassimo sulla natura dei campi. il punto è quanto l’uomo riesca a perdere di vista il suo stato reale (di prigioniero) e preferisca identificarsi con chi lo tiene in catene, rinunciando così alla possibilità di farsi libero. E quanto queste dinamiche di collusione a vari livelli con chi opprime i suoi simili ci possano riguardare da vicino, oggi come ieri, e si debba dunque vigilare affinché non ci si trovi mai più costretti a scegliere tra perire o essere correi di sistemi criminali”. Il melologo è stato prodotto da AdM Amici della Musica di Modena e Istituto di Cultura Italiana di Lubiana.

L’ingresso a tutte le attività culturali è riservato ai soci. Il biglietto è di 12 euro nuovi soci (inclusa tessera associativa), 10 euro soci, riduzioni per Universitari, Under 30 e Under 18. Maggiori informazioni www.ferraraoff.it o chiamando il numero 333 6282360.

