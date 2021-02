Tempo di lettura: 1 minuto

da Comitato Famiglie Ferrara

Come Comitato Famiglie siamo estremamente lieti di apprendere dalla stampa che Estate Bambini ci sarà! Crediamo sia un grande risultato per tutti. Sottolineiamo che per il Comitato “compatibilmente con l’evoluzione dell’emergenza” significa che la manifestazione sarà pensata e rimodulata in modo da essere comunque compatibile con la situazione, come è già successo per altri eventi.

Siamo invece preoccupati per il fatto che non sia nemmeno menzionata Maggio in Piazza Aperta, altra manifestazione di grande rilievo e molto amata dalle famiglie, seppur sia la prima in ordine di tempo e considerando che la progettazione dovrebbe già essere in atto, qualora ci fosse l’intenzione di farla.

Ci teniamo infine a precisare che, come da Statuto, finalità del Comitato è farsi portavoce delle istanze delle famiglie; ci sta a cuore soprattutto il mantenimento dei progetti esistenti (che riteniamo di grande valore e qualità), non intendiamo sovrapporci all’Amministrazione nel suo ruolo propositivo e progettuale.

Auspichiamo altresì di trovare risposta a ciascuna delle nostre domande durante l’incontro del 2 marzo, alla presenza dell’Assessora Kusiak, del capo di gabinetto Alessia Pedriali e della coordinatrice pedagogica Bianca Orsoni.

