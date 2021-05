Europa Verde alla regione: Intervenire con urgenza per fermare la strage dei ciclisti.

Tempo di lettura: 3 minuti

Comunicato stampa Europa Verde.

Silvia Zamboni, capogruppo Europa Verde nell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna: “Nei primi tre mesi del 2021 l’Emilia-Romagna è la regione che ha registrato il maggior numero di ciclisti vittime di incidenti mortali: 11 sui 44 totali nel nostro paese. Per questo ho chiesto alla Giunta di rafforzare le politiche sul fronte dell’educazione alla sicurezza stradale e di promuovere uno studio annuale sulle cause degli incidenti, per rendere più efficaci le politiche volte a tutelare gli utenti deboli della strada, ovvero ciclisti e pedoni. L’assessore Corsini conferma l’impegno della Regione per aumentare la sicurezza dei ciclisti, ma Europa Verde chiede interventi più mirati”.

Bologna, 19 maggio 2021 – “Sono necessarie azioni di prevenzione, informazione e sensibilizzazione più incisive per invertire il preoccupante trend del primo trimestre 2021 che vede l’Emilia-Romagna prima regione in Italia come numero di ciclisti morti a seguito di incidenti stradali”. È la richiesta avanzata dal Gruppo Europa Verde con un’interrogazione presentata oggi dalla Capogruppo Silvia Zamboni in Commissione Ambiente dell’Assemblea legislativa regionale.

L’Emilia-Romagna è la regione che, nei primi tre mesi dell’anno, ha registrato il numero maggiore di ciclisti vittime di incidenti mortali: 11 sul totale di 44 in tutta Italia, quasi quattro al mese, ovvero uno a settimana. I dati sono stati diffusi da ASAPS – Associazione Sostenitori e Amici Polizia Stradale che ha comunicato che i ciclisti deceduti in incidenti stradali in Italia sono stati 14 a gennaio, 17 a febbraio, 13 a marzo, rispetto ai 37 del 2019 e ai 33 del 2018 nel medesimo trimestre. Nel solo mese di marzo 2021 si sono registrati anche 35 ciclisti ricoverati in prognosi riservatarispetto ai 29 del mese precedente.

Nella risposta l’assessore ai trasporti Andrea Corsini ha ribadito l’impegno della Regione per aumentare la sicurezza degli utenti deboli della strada attraverso il miglioramento infrastrutturale e la promozione di un cambiamento culturale. Per raggiungere l’obiettivo “zero morti sulla strada”, l’assessore ha annunciato che proseguiranno le campagne di comunicazione e di sensibilizzare a cura dell’Osservatorio per l’educazione alla sicurezza stradale e che, come richiesto dai Verdi, verrà rinnovato il protocollo con l’Ufficio Scolastico Regionale per promuovere una mobilità sicura, consapevole e sostenibile.

“Sono parzialmente soddisfatta dalla risposta dell’assessore Corsini – dichiara Silvia Zamboni, capogruppo di Europa Verde e vicepresidente dell’Assemblea legislativa. Sono sicuramente importanti gli investimenti e i fondi messi in campo dalla Regione per la costruzione di nuove piste ciclabili e per incentivare l’utilizzo della bicicletta nei percorsi casa-lavoro. Tuttavia, i numeri drammatici sugli incidenti (anche nel mese di aprile prosegue il trend negativo con altri 3 morti in regione) evidenziano la necessità di interventi più efficaci e mirati da parte dei comuni dell’Emilia-Romagna. Per questa ragione spero che la Giunta voglia accogliere la proposta di Europa Verde di realizzare uno studio annuale sulle cause degli incidenti che coinvolgono i ciclisti e di allargare il tavolo regionale delle associazioni ad altre importanti realtà del territorio, come #Salvaciclisti, un movimento indipendente con competenze qualificate in ambito di mobilità e sicurezza ciclistica”.

