Europa Verde va in bicicletta. Appuntamento Domenica 12 gennaio alle ore 9.30

Domenica 12 gennaio alle ore 9.30 Europa Verde propone una biciclettata dalla piazza di

Sant’Agostino fino a Finale Emilia per sensibilizzare la cittadinanza alla mobilità sostenibile in una

tratta che sarà interessata dal passaggio della CisPadana. La biciclettata si pone l’obiettivo di

radunare più gente possibile e sentire i vari pareri per una mobilità alternativa all’automobile in un

territorio in questi giorni soffocato dall’inquinamento. Il nostro non è un NO alla modernità ma

capire se ci possono essere modi alternativi di sviluppo che non siano devastanti per l’ambiente, che

possano conciliarsi con una umanità che chiede rispetto del mondo in cui viviamo. La bicicletta

sarebbe inoltre un modo per rendere ancora più attrattivo il nostro territorio ad un turismo

sostenibile come ormai presente in regioni più a nord di noi. Non è da dimenticare che la provincia

di Ferrara è la provincia dell'Emilia-Romagna con maggiore estensione di riserve naturali e aree

protette. Le piste ciclabili vanno create perché possono essere un collegamento fattivo per una

provincia troppo scollegata da Ferrara e che spesso non ha alternative all’automobile.

