Eventi per l’estate 2020

E’ davvero un’estate speciale quella del 2020: per i mesi a venire sono infatti in programma numerosi appuntamenti in Città e sulla costa che permetteranno di coniugare sicurezza e voglia di vivere le vacanze in allegria.

Sulla nostra costa, da Lido di Volano a Lido di Spina, ogni località avrà la sua “arena”, uno spazio chiaramente individuato, dove saranno puntualmente rispettate tutte le misure di sicurezza prescritte. Qui si svolgeranno gli appuntamenti e gli eventi del cartellone estivo al quale stanno lavorando in modo congiunto gli Assessorati al Turismo e alla Cultura per assicurare al contempo continuità agli eventi storici che da sempre caratterizzano l’offerta turistica e culturale di Comacchio.

La programmazione si concentrerà sui mesi di luglio e agosto e sarà prevalentemente curata dalla Made Eventi di Ferrara, che ha vinto la gara per l’animazione estiva.

Confermata dunque su tutti i lidi la rassegna Teatri sull’acqua dedicata ai piccoli ospiti, che si alternerà in ogni località con una ricca programmazione di spettacoli musicali.

Luglio e agosto all’insegna del cinema e della musica anche al Museo Remo Brindisi di Lido di Spina, ove è peraltro confermata la serata speciale del 25 luglio, quest’anno dedicata a Nanda Vigo, l’affermata architetto, recentemente scomparsa, che progettò la Casa Museo del maestro Remo Brindisi. La rassegna cinematografica toccherà poi anche Lido delle Nazioni in un luogo simbolo della nostra storia: il capanno Garibaldi.

Dal mese prossimo ai nastri di partenza anche gli appuntamenti del venerdì in Salina, momenti musicali ed esperienze uniche fra tradizione millenaria, oro bianco e fenicotteri.

Settimana rosa con un tocco itinerante: in occasione della Pink Week, prevista dal 3 al 9 agosto, ogni lido sarà protagonista per un giorno con un evento speciale in rosa. Nel fine settimana del 7 – 9 agosto la programmazione vedrà Comacchio “rosa” in connessione con la sua costa.

Confermata anche la preview a Comacchio del Buskers Festival che il 25 agosto si svilupperà in un inedito percorso nei luoghi simbolici del territorio dal centro storico alla Salina.

Il 13 agosto, inoltre, celebrazioni del patrono della città San Cassiano con lo spettacolo dei fuochi pirotecnici che si specchia sulle Valli.

Il 16 agosto sarà la volta della tappa comacchiese dell’Emilia Romagna Festival, nell’Arena di Palazzo Bellini, che per tutta l’estate ospiterà un appuntamento, a cadenza settimanale, dedicato ai diversi generi musicali. Comacchio a teatro, spesa nei mesi invernali torna ora sotto le stelle di un cielo estivo, all’aperto, nell’area di Palazzo bellini, con un ricco calendario di appuntamenti con il teatro.

E dal teatro alla street art. Ritorna a settembre Manufactory, la rassegna dedicata alla urban art, che da alcuni anni trasforma Comacchio in un diffuso e innovativo laboratorio della creatività artistica.

“In un momento di particolare difficoltà stiamo profondendo uno sforzo enorme – evidenzia l’Assessora alla Cultura e ai grandi eventi, Alice Carli – per garantire un’estate sicura, viva e serena ai nostri ospiti, valorizzando i luoghi magici di cui il nostro territorio è ricco”.

L’Assessora prosegue “La nostra sfida è quella di confermare il grande evento di chiusura della stagione estiva, ossia lo spettacolo delle Frecce Tricolori previsto nel calendario ufficiale dell’Aeronautica per il 26 settembre. I grandi eventi di questi anni dimostrano che il sistema territoriale è pronto a gestire momenti straordinari e complessi e siamo quindi fiduciosi che a settembre il più grande tricolore d’Italia possa abbracciare, per la prima volta nella storia, la costa del Delta del Po. Siamo abituati da secoli ad affrontare enormi difficoltà, e ancora una volta ci rialzeremo più forti di prima”.

Le prospettive di promozione proseguono: fervono infatti le attività per garantire continuità anche alla Sagra dell’anguilla. Confermata inoltre la tappa Comacchiese della Mille Miglia il 22 ottobre 2020.

