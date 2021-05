Ewen e la via delle seconde possibilità di Irene Galeotti in libreria dal 22 maggio

Tempo di lettura: 3 minuti

Un ragazzino di undici anni che, tra normalità e magia, affronta scelte e nuove strade. Ewen e la via delle seconde possibilità di Irene Galeotti, edizioni BookTribu, è un romanzo fantasy in libreria da sabato 22 maggio.

Ewen è rimasto solo. La sua vita è esplosa insieme alla villa in cui è cresciuto e alle verità raccolte. Relegato in una casafamiglia con una direttrice dispotica e ragazzi che lo tormentano, Ewen ricomincerà, un’altra volta, un’altra vita. Dovrà comprendere che non sempre persone e situazioni sono come sembrano, e riuscire a fare tesoro della sua seconda possibilità.

Un fantasy che colpisce per la sua delicatezza. L’universo immaginario che delinea l’autrice è fiabesco, eppure radicato nella realtà che vivono oggi i coetanei di Ewen e i suoi amici. Il lettore si trova dunque a entrare in dinamiche relazionali usuali per i giovanissimi, così come il cambio di scena dal reale al fantastico avviene senza strappi e ciò permette di rimanere saldamente ancorati ai protagonisti. In Ewen e la via delle seconde possibilità, il lettore può partecipare all’avventura perché è un romanzo che muove la curiosità in ogni vicenda che Ewen si trova per suo volere, e suo malgrado, ad affrontare.

“Il ragazzino che avevamo iniziato a conoscere nel mio romanzo precedente Ewen e il lago dei destini incrociati, ha visto la sua vita di prima saltare per aria – spiega l’autrice Irene Galeotti -, in questo secondo volume dovrà adattarsi a una situazione inaspettata, avrà l’occasione di andare a scuola e di frequentare coetanei, come tanto desiderava, e questo non si rivelerà sempre facile. Ma Ewen non sarà il solo a dover sfruttare una seconda possibilità, voi ci riuscireste?”

L’autrice, allora, è come se fornisse al suo protagonista una bussola che ha come punti cardinali gli amici: Ewen senza amici non è Ewen. Ewen con gli amici è più di se stesso: è un ragazzo intrepido, pronto ad affrontare la inevitabile scelta che contrappone il bene al male.

Irene Galeotti, bolognese, concilia il lavoro d’ufficio con la creatività. Ama viaggiare, dipingere, cucinare, fotografare, fare volontariato. Nel 2019 vince il premio di narrativa Young Adult al quarto concorso letterario nazionale di BookTribu con il romanzo Ewen e il lago dei destini incrociati, primo volume della trilogia.

