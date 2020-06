Fabio Bergamini: «A settembre, con la ripartenza delle scuole, occorrerà mette in campo un piano d’azione straordinario»

Tempo di lettura: 2 minuti

Vagoni dei treni giudicati vetusti, non sempre “immacolati” dal punto di vista igienico e spesso stipati, nelle ore di punta in cui si muovono, per esigenze di lavoro e studio, i pendolari. Dalla fotografia restituita dal sondaggio Udicon sul gradimento del servizio, emergono una serie di criticità importanti, che il consigliere regionale della Lega, Fabio Bergamini, ha deciso di portare all’attenzione dell’Assemblea Legislativa dell’Emilia-Romagna. «I viaggiatori della linea Ferrara-Suzzara – precisa Fabio Bergamini – lamentano una serie di criticità, a cominciare dall’igiene dei vagoni, per finire con i convogli troppo affollati nelle ore di punta. Diciamo che dalla riapertura delle attività, dopo il Lockdown, non abbiamo notizia di assembramenti particolari, visto che ancora molte persone lavorano in smartworking e le scuole sono chiuse. Il problema potrebbe ripresentarsi, tuttavia, a partire da settembre e dalla riapertura dell’anno scolastico». Il consigliere leghista sta preparando, per questi motivi, un’interrogazione diretta al titolare dei Trasporti della Regione, Andrea Corsini, che sarà depositata nelle prossime ore. Allo scopo di capire quali urgenti misure Fer e Trenitalia/Tper (per le proprie competenza) starebbero predisponendo per garantire adeguate forme di distanziamento sociale nelle vetture del servizio pubblico, alla luce della ripresa delle scuole prevista per settembre. «Fermi restando gli obblighi per la sanificazione dei convogli, vorremmo capire dalla Regione quali siano i programmi per la progressiva sostituzione dei vagoni ferroviari della linea – conclude Bergamini –. Visto che gli utenti lamentano la vetustà dei convogli, che certamente non sono più confacenti alle esigenze di un moderno servizio di trasporto pubblico».

