Fabio Bergamini inaugura la sua campagna elettorale al bar Centro Storico di Ferrara

Da: Ufficio Stampa Fabio Bergamini Lega

Lo slogan è piuttosto chiaro («Ci crediamo, lo facciamo!»), l’obiettivo celato dietro al messaggio è altrettanto evidente: «Inizio questa avventura per cambiare la politica regionale, ed imprimere un nuovo impulso al territorio, tra esigenze di nuove infrastrutture, lavoro, riscatto sociale per le persone che hanno perduto la loro occupazione, e semplificazione per cittadini e imprese». Fabio Bergamini, attuale sindaco di Bondeno e candidato alle prossime regionali nelle liste della Lega, aprirà formalmente la sua campagna elettorale martedì 7 gennaio, alle ore 18,30, al Bar del Centro Storico di corso Martiri della Libertà n. 16, a Ferrara. Durante l’incontro, nel quale verrà offerto un aperitivo, Bergamini parlerà con i cittadini per ascoltare e continuare a redigere insieme alle persone il suo programma, «che non vuole essere calato dall’alto, come fanno tutti in questa fase, ma scritto sulla base delle reali necessità della gente, delle imprese, degli agricoltori, del commercio, perché siamo partiti stando insieme ai cittadini ed abbiamo intenzione di arrivare in Regione con lo stesso spirito: continuare ad ascoltare tutti e portare le istanze delle persone che incontriamo quotidianamente all’attenzione delle istituzioni». All’incontro del Bar Centro Storico saranno presenti anche il sindaco di Ferrara, Alan Fabbri, ed il vicesindaco della città estense, Nicola Lodi.

Commenta