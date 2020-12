Fabio Bergamini (LEGA ER): “Ferrara perde corse ferroviarie a lunga percorrenza e per quanto riguarda l’alta velocità?”

Tempo di lettura: 2 minuti

Da: Fabio Bergamini, Ufficio Stampa Lega Emilia-Romagna

FABIO BERGAMINI (LEGA ER): «FERRARA PERDE CORSE FERROVIARIE A LUNGA PERCORRENZA E PER QUANTO RIGUARDA L’ALTA VELOCITA’: LA REGIONE COSA DICE?»

FERRARA, 17 DIC – «Nella confusione degli annunciati potenziamenti dei trasporti, in vista delle festività, sono state annunciate “sottovoce” anche le cancellazioni di una serie di corse verso Roma, Napoli e Venezia. Chiediamo alla Regione i motivi di questa riduzione inattesa di treni disponibili, che non sosteranno più a Ferrara, almeno fino all’estate». Il consigliere regionale della Lega, Fabio Bergamini, anticipa la presentazione di un’interrogazione diretta alla Giunta di viale Aldo Moro, nella quale si chiederà conto dell’inaspettata cancellazione di due treni Italo ed un Intercity, nelle fasce orarie mattutina e pomeridiana. «Tagli di corse – sottolinea Bergamini – che avranno un’incidenza sulla possibilità di spostarsi mediante mezzi pubblici e, nel caso della corsa per Venezia, finiranno per appesantire ulteriormente i regionali e regionali veloci diretti in laguna». Un caso che non ha spiegazioni evidenti, secondo Fabio Bergamini, al di là di qualche calcolo manageriale. «A gennaio avremo una pressione nuovamente elevata sul trasporto pubblico – dice il consigliere leghista – e queste scelte avranno ripercussioni sicuramente importanti da qui a giugno, per i lavoratori e per i turisti. Chiediamo urgentemente spiegazioni sulle cause che sono state alla base di queste cancellazioni».

