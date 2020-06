Fabio Bergamini: «L’Opportunità di rilancio dei territori non sia delegato alla rapidita’ di un click al computer: la regione riveda modalita’ di accesso»

Tempo di lettura: 2 minuti

«La possibilità di accedere a finanziamenti che sono fondamentali, in una fase di ripresa come questa, non deve essere affidata alla rapidità di un “click” al computer. La Regione riveda le modalità di accesso al Bando per la Rivitalizzazione delle zone urbane colpite dal sisma». A chiederlo è il consigliere regionale della Lega, Fabio Bergamini, che ha passato gli ultimi giorni a confrontarsi con professionisti, aziende e associazioni di categoria. «Molti dei progetti che erano stati predisposti sono meritevoli di accedere ai finanziamenti. Parliamo di importi consistenti, per l’ammodernamento tecnologico e in chiave di sostenibilità delle aziende, con veicoli elettrici, collegamenti veloci, ed interventi edilizi. Insomma, progetti che bene si potevano inserire nella logica di dare un contributo alla rigenerazione dei centri colpiti dal sisma e ora anche dalla crisi “coronavirus”». Invece, il “click day” fissato per il 4 giugno ha visto esaurirsi in una manciata di secondi gli spazi di finanziamento disponibili. «Chiediamo alla Regione di riaprire una finestra utile, e di riconsiderare quei progetti che potrebbero risultare meritevoli – chiede Bergamini – ed a questo proposito, in accordo con varie associazioni di categoria, ho scritto al presidente della Regione, Stefano Bonaccini. Soprattutto, è fondamentale ripensare le modalità di accesso ai contributi, oggi più che mai fondamentali al rilancio del nostro territorio».

