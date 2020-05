Fabio Bergamini: «Ora chi dirà agli azzerati Carife che non arriveranno i loro soldi, almeno non nei tempi promessi?»

Tempo di lettura: < 1 minuto

Ufficio Stampa Lega

«Sentiamo un grande fermento sul tema della rapidità delle scelte della politica e dell’impegno sul versante “sburocratizzazione”, ma intanto chi dice agli azzerati Carife che non arriveranno i loro soldi nei tempi promessi?». Il consigliere regionale della Lega Fabio Bergamini non fa mistero, nel ritenere inverosimile quello che sta accadendo per i 92mila azzerati che hanno richiesto i risarcimenti, dei quali 13mila ferraresi. Le domande rimarranno fissate al 18 giugno (senza deroghe al 30 settembre), almeno salvo modifiche delle ultime ore. Mentre l’aver visto cassare gli emendamenti specifici dal Decreto Liquidità produrrà come effetto il fatto che Consap non si assumerà il rischio di autorizzare anticipi come prevedeva il “Cura Italia”, soprattutto prima delle verifiche dell’Agenzia delle Entrate. «E’ un balletto indecente, sulla pelle dei risparmiatori danneggiati dal crack Carife – dice Bergamini – e, inspiegabilmente, non si è pensato a loro in un momento difficile come quello attuale, vanificando quanto illusoriamente promesso degli scorsi mesi».

