Facci (Lega ER): “la Regione preferisce pensare all’Africa che aiutare le imprese”

Tempo di lettura: < 1 minuto

Da: Ufficio Stampa Lega Emilia- Romagna

20 lug. – “Folle: anziché pensare a come dare ossigeno a imprese, partite Iva, artigiani, famiglie e cassintegrati stremati dal lockdown, la Regione Emilia-Romagna pensa a Burundi, Burkina Faso, Camerun, Campi Profughi Saharawi, Costa D’Avorio, Etiopia, Kenya, Marocco, Mozambico, Senegal, Tunisia, e stanzia 1,2 milioni di euro per finanziare interventi di cooperazione internazionale”. Così il consigliere regionale della Lega ER, Michele Facci, commenta l’approvazione da parte della Giunta dell’Emilia-Romagna del bando rivolto a organizzazioni non governative, soggetti del terzo settore ed enti locali, che potranno presentare il proprio progetto entro il prossimo 7 settembre.

“Ecco da che parte sta il Pd: non dà soldi alle nostre attività economiche in crisi, ma riesce a finanziare progetti in Africa. Direi che l’emergenza Covid dovrebbe fare ripensare le priorità della Regione” conclude Facci.

