FAGIOLINO E I BURATTINI IN DIRETTA DAL TEATRO DE MICHELI

Da: Comune di Copparo

La rassegna Junior2021 prosegue facendo tappa a Copparo

La nona edizione della rassegna Junior! Pomeriggi a Teatro è partita sotto i migliori auspici: l’evento inaugurale, presentato dal palco della Sala Polivalente di Comacchio per celebrare il carnevale, ha infatti registrato ben 708 dispositivi connessi nell’arco della diretta, durata oltre un’ora e mezza. Burattini e artisti hanno così superato le limitazioni della fase attuale, riuscendo ad offrire un pomeriggio di divertimento ad una platea virtuale a quattro cifre.

E’ tutto pronto per il prossimo appuntamento, in programma domenica 21/2: alle ore 16:30 in diretta dal Teatro De Micheli di Copparo. i Burattini di Mattia Zecchi saranno i protagonisti dello spettacolo Il rapimento della Principessa Gisella.

Mattia Zecchi è uno dei più talentuosi esponenti della nuova generazione dei burattinai di tradizione emiliana. Sul palco del De Micheli porterà in scena una storia originale ed avvincente, che prende spunto dal repertoio favolistico: la scena si apre con la scomparsa della Principessa Gisella. Suo padre il re, disperato per la perdita della figlia, dà mandato a Fagiolino di trovarla e riportarla al castello. Egli, aiutato da un potente mago riuscirà a smascherare gli infidi aiutanti di Sua Maestà che, invece di salvare la principessa, erano in realtà coloro che l’avevano imprigionata.

Tra esilaranti battute e combattimenti a suon di bastonate, la principessa tornerà al castello innamorata del suo salvatore Fagiolino, che diventerà così principe del regno.

Lo spettacolo sarà trasmesso in diretta su italiafestival.it: il link diretto per assistere gratuitamente a questo ed agli eventi successivi sarà disponibile sul sito www.burattini.info.

Il programma proseguirà poi nell’ultimo fine settimana di febbraio con un doppio appuntamento: sabato 27 dal Teatro Barattoni di Ostellato la compagnia Lagrù Ragazzi presenterà Mengone Torcicolli alla ribalta, mentre domenica 28 il Teatro alla Panna sarà protagonista di Cappuccetto Rosso, in diretta dalla Sala Polivalente di Comacchio.

La rassegna è realizzata da Bialystok Produzioni per i Comuni di Comacchio, Copparo e Ostellato, con il contributo della Regione Emilia Romagna nell’ambito del progetto Burattini alla Riscossa – per un teatro popolare del Delta del Po (direzione artistica Massimiliano Venturi), in collaborazione con ItaliaFestival.tv, ass. Il Ragno d’Oro e ATF / AGIS.

Gli spettacoli sono adatti a tutti a partire dai 3 anni di età. Per scoprire il programma completo e restare aggiornati sui prossimi eventi è possibile iscriversi alla newsletter su www.burattini.info. Infoline: +39 349 0807587 e mail@burattini.info. Anteprime ed aggiornamenti in tempo reale sulla pagina facebook ‘I Burattini di Massimiliano Venturi’.

