Famiglia, economia, uguaglianza sociale: giovedì 16 gennaio presso la Sala Estense

Giovedì 16 gennaio alle ore 21 presso la Sala Estense la prof. Vera Negri Zamagni dialogherà con Guglielmo Bernabei presidente di Ferrara Bene Comune, sul tema “La fraternità come base della democrazia”. L’incontro, promosso da Azione Cattolica di Ferrara-Comacchio, Acli provinciali Ferrara, Agesci zona Ferrara, Masci, Salesiani Cooperatori, Rinascita Cristiana, Ferrara Bene Comune, sarà dedicato alla presentazione del Documento sulle Elezioni regionali elaborato dall’Osservatorio regionale della CEER sulle tematiche politico-sociali “Giovanni Bersani”, nato per stimolare la riflessione culturale e politica del mondo cattolico, con particolare riferimento all’ambito regionale. A partire da tali presupposti il Documento rivolge ai candidati proposte sui temi della famiglia, dell’economia, dell’uguaglianza e dell’inclusione sociale, della scuola e dell’università. L’incontro sarà quindi l’occasione per confrontarsi con un contributo propositivo ispirato alla dottrina sociale della Chiesa in una prospettiva di crescita culturale, sociale, economica e civile della nostra regione. Per questo rinnoviamo l’invito a partecipare all’incontro non solo ai cittadini, ma anche ai candidati di tutti gli schieramenti.

