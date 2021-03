Fare le valige per migliorare la lingua inglese-Un webinar dedicato ai programmi scolastici in Inghilterra.

Tempo di lettura: 2 minuti

Comunicato Stampa WEP.

Vivere un’estate all’insegna del divertimento e dello svago, potenziando le proprie capacità linguistiche, grazie alle “Vacanze studio con accompagnatore” di WEP.

Mercoledì 31 marzo un webinar sulle Vacanze studio in Inghilterra.

Con lo scoppio della primavera giunge il momento in cui si progettano le vacanze estive, soprattutto alla luce del periodo che stiamo attraversando da circa un anno.

Affrontare un viaggio all’estero per divertirsi, imparare e migliorare la lingua studiata a scuola, come inglese e spagnolo. Ciò è possibile con il programma “Vacanze studio con accompagnatore” di WEP – organizzazione internazionale al servizio dei giovani che promuove programmi e corsi di studio all’estero – pensato per i ragazzi e le ragazze tra gli 11 e i 17 anni.

Il gruppo di studenti sarà accompagnato dalla partenza al ritorno da un leader WEP esperto e la sistemazione durante il soggiorno, della durata di due settimane, sarà in un residence o presso una famiglia ospitante. Tra le mete previste dal programma: Gran Bretagna, Spagna, Irlanda, Malta e America del nord.

Mercoledì 31 marzo sarà l’occasione ideale per conoscere nei dettagli il programma, attraverso il webinar Vacanze studio in Inghilterra, che si svolgerà a partire dalle ore 18.00. L’incontro online verterà sulle caratteristiche dei college situati nelle diverse località. Lo staff WEP, responsabile dei programmi estivi con accompagnatore, sarà a disposizione per domande e approfondimenti descriverà, insieme ad un ospite d’eccezione: UKLC – partner WEP in Inghilterra – che racconterà le attività proposte nei loro college di eccellenza.

Per iscrizione al webinar, visitare la pagina incontri informativi: https://www.wep.it/incontri-informativi

WEP è un’organizzazione internazionale al servizio dei giovani, che segue ogni anno circa 5000 ragazzi in partenza dall’Italia verso 65 Paesi e in arrivo nella nostra penisola da tutto il mondo. I suoi programmi comprendono: soggiorni di gruppi scolastici durante l’anno (soggiorni linguistici) o durante l’estate (vacanze studio); corsi di lingua all’estero; programmi di lavoro, stage e viaggi solidali all’estero; i programmi “High School” per i ragazzi delle superiori per trascorrere un trimestre, un semestre o un anno scolastico all’estero.

