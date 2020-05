FASE 2 per la ripartenza: l’Amministrazione comunale incontra le associazione di categoria e i sindacati

Tempo di lettura: 3 minuti

Vice sindaco e Giunta al completo, insieme per mettere a punto un piano di azioni teso ad accompagnare e favorire la ripartenza, di concerto con le associazioni di categoria e i sindacati. Al video incontro di oggi hanno partecipato infatti i rappresentati di CGIL, CISL e UIL e i referenti di ASCOM, Confesercenti, CNA e Confartigianato.

Sistema sociale, tutela delle famiglie e sostegno alle imprese sono stati i capisaldi della discussione. Si profila dunque un sostegno alle fasce più deboli ed esposte della popolazione con la destinazione di risorse aggiuntive che saranno dettagliate nella prossima variazione del Bilancio comunale, a fronte anche delle richieste da parte dei cittadini che ancora giungono ai Servizi Sociali.

Sul fronte del sostegno alle imprese sono allo studio i criteri applicabili per l’abbattimento delle imposte relative a Tributo ai servizi indivisibili (TASI), Imposta Comune sulla Pubblicità (ICP) e Tassa sui Rifiuti (TARI) con percorsi facilitati per snellire le procedure amministrative per le imprese al fine di ottenere le autorizzazioni: fermo restando i criteri che saranno indicati dai decreti governativi auspicando tuttavia anche l’abbattimento totale delle tasse comunali. Circa la tessa di soggiorno, che rappresenta un tema già affrontato, si è configurato oggi da un’altra prospettiva, vista l’accelerazione verso la riapertura del settore turistico che ha mutato lo scenario. La discussione odierna ha dunque delineato la necessità del sostegno alla ripresa delle aziende e perciò la tassa di soggiorno può rappresentare un introito sicuro a supporto delle aziende stesse.

Sulla questione del pagamento dei parcheggi (per il quale all’ultimo Tavolo del Turismo era stata chiesta la sospensione) è stata rilevata la necessità di garantire controllo e sicurezza, i convenuti hanno sottolineato la necessità di ridurre il periodo di pagamento per la sosta, limitatamente a quello di massima affluenza, questo per garantire la pulizia e il controllo delle aree e del rispetto dei modelli di sicurezza attorno alle spiagge.

Il vice sindaco Denis Fantinuoli, a margine dell’incontro, precisa “Le azioni intraprese dall’Amministrazione, nelle sue diramazioni assessorili, tendono a ricercare l’equilibrio fra tutela dei cittadini e delle fasce deboli, sostegno alle imprese e al settore economico in un contesto di sicurezza e attenzione. Ciò per garantire reddito e servizi ai cittadini ma al contempo fornire alle attività e alle imprese il necessario sostegno per ripartire in un contesto di massima sicurezza”.

L’approfondimento dei tempi affrontati sarà oggetto di confronto anche nella prossima seduta della competente commissione consiliare.

