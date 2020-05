FASE 2 – Su tutto il territorio di Comacchio riaprono i mercati

Tempo di lettura: 2 minuti

Ordinanza specifica emanata oggi (n. 85/2020) per dare il via libera a tutti i mercati del territorio comunale, all’indomani del Decreto Regionale 82/2020 sull’avvio della Fase 2.

“Abbiamo fatto il possibile e in tempi rapidissimi – sottolinea l’assessore al commercio Robert Bellotti – per consentire il riavvio delle attività del settore commerciale all’aria aperta perché questo contribuisce a rilanciare la nostra economia”.

Aprirà questa nuova fase il mercato di Comacchio, mercoledì 20 maggio.

Al fine di consentire lo svolgimento del mercato in massima sicurezza per gli operatori e per i clienti, sono state previste misure di distanziamento e il ricorso a presidi sanitari (mascherine e guanti) in osservanza alle disposizioni previste in materia.

Sarà mantenuto il distanziamento fra le persone e saranno predisposte inoltre, all’interno del mercato, due corsie, una per ogni senso di marcia contrassegnate da barriere.

L’accesso all’area mercatale sarà consentito ai soli clienti dotati di mascherine protettive e l’utilizzo dei guanti “usa e getta” sarà obbligatorio solo per le attività di acquisto: gli operatori metteranno al servizio dei clienti prodotti igienizzanti per le mani e guanti monouso in ogni banco in cui è prevista la possibilità di toccare la merce da parte dei clienti.

