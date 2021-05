Fauna selvatica e incidenti, CIA: Ripensare la gestione faunistica per convivenza senza rischi.

Tempo di lettura: 2 minuti

Comunicato stampa CIA Emilia Romagna

Meno abbattimenti selettivi rallentati dal lockdown e strade meno trafficate per il coprifuoco tra le cause che concorrono ad innalzare la pericolosità nella circolazione stradale:

BOLOGNA, 18 MAGGIO 2021 – “Meno abbattimenti selettivi rallentati dal lockdown, strade meno trafficate per il coprifuoco e aumento esponenziale di selvatici che sempre di più affollano i centri abitati: sono tra le cause che concorrono ad innalzare la pericolosità nella circolazione stradale.

