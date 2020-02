Febbraio, tempo di migrazioni… Scolastiche

Febbraio, andiamo, è tempo di migrare. Sarebbe settembre per il Vate e per i suoi pastori, ma

ogni anno a febbraio, a seconda della data di scadenza delle iscrizioni scolastiche, si

danno i numeri delle migrazioni dalle medie alle superiori. È un rito a cui il Ministero

dell’Istruzione non si sottrae: tanti iscritti ai licei, tanti agli istituti tecnici, tanti agli

istituti professionali.

Una contabilità distributiva priva di pensiero. Si segnalano percentuali impercettibili di

crescita, rispetto agli anni precedenti, di questo liceo a scapito dell’altro, dell’istruzione

tecnica a scapito di quella professionale.

Cosa significhi tutto questo per il sistema formativo del Paese viene il dubbio che al

Ministero dell’Istruzione non abbiano mai sentito l’esigenza di domandarselo, quasi che a

contare sia la gara tra istituti scolastici ad accaparrarsi il maggior numero di iscritti.

Se i licei, nell’immaginario collettivo, o comunque nella gerarchia dei saperi su cui si fonda

l’istruzione nel nostro paese, costituiscono il top dell’offerta formativa, dovrebbe allarmare

che solo il 56 per cento, anziché il cento per cento degli studenti, in uscita dalla terza

media, li scelgano, ed essere preoccupati per quanto è destinato a perdere il 44 per cento

che ha optato per l’istruzione tecnica e professionale.

Qualcuno potrebbe obiettare che si tratta di scelte che comportano vantaggi differenti.

Forse, se non fosse però, che nel sistema scolastico che ci teniamo dai tempi di Gentile, al di là

della loro qualità intrinseca, istruzione tecnica e istruzione professionale sono considerate

di serie B e di serie C. Diversamente, tutto sarebbe ‘luce’, vale a dire liceo, ma

oggettivamente non è proprio così.

Cosa spinge un giovane di tredici anni a scegliere un percorso scolastico piuttosto che un

altro? A quella età è difficile avere davanti a sé un chiaro progetto di vita: se il futuro è vago per gli

adulti, figuriamoci per un adolescente. E gli adulti che gli stanno accanto, dai

genitori agli insegnanti, con i piedi ben radicati nel presente, spesso disillusi, non sono i

migliori consiglieri di un giovane che deve decidere la propria strada.

Non si può fingere di ignorare che a condizionare le opzioni di un tredicenne e della sua

famiglia sia il peso che il sistema scolastico stesso ha esercitato nella sua esperienza di

studente. E non c’è consiglio di orientamento e prospettiva di occupazione qualificata che

possano contare.

Ciò che vale è la storia di successi e di insuccessi che ognuno si porta dietro. Se la scuola

che ha frequentato gli ha cresciuto la fiducia in sé e l’amore per lo studio o se, invece, di

entrambe l’ha deprivato sempre più.

Una storia che spesso è il prodotto non solo dei propri errori ma anche degli sbagli di una scuola

incapace di cambiare, imbrigliata nei propri schemi, nei propri stereotipi, nel manicheismo

per cui ai licei va chi ha voglia di studiare, chi riesce bene in tutte le materie, mentre per gli

altri ci sono gli istituti tecnici e la formazione professionale. Come se la voglia di studiare e

la riuscita in tutte le materie fossero una responsabilità individuale di ogni singolo studente

e non dell’intero sistema scuola e famiglia.

I numeri delle iscrizioni non ci dicono tutto questo, sono statistiche afone e soprattutto non

dicono del fallimento del nostro sistema scolastico spesso incapace di colmare carenze e

lacune, che costringe a scegliere come proseguire gli studi con troppo anticipo rispetto a

quanto avviene in altri paesi del mondo. Quando ancora non hai potuto misurare i tuoi

interessi e i tuoi talenti, costringendo a scelte in base ai talenti che hai dimostrato di non

possedere anziché di avere, e semmai la colpa non è neppure tua.

È dalla fine degli anni sessanta del secolo scorso che da noi si parla, senza mai

concludere niente, di riforme della scuola. Riforme che in realtà non si sono mai volute

fare, perché sul significato dell’istruzione, sul diritto a realizzare se stessi nello studio e a

non essere umiliati da un sistema che ancora seleziona per censo e per storie.

Sulla fondamentale opportunità che l’istruzione costituisce per ogni persona per tutto l’arco della vita, non si è mai voluto ragionare seriamente.

Ora si sente balbettare di ‘istruzione gratuita per tutti’, ma non si sa con quali mezzi e con quale

convinzione. E prima ancora della gratuità economica occorrerebbe interrogarsi sul significato

della gratuità e della passione umana che dovrebbero pervadere di sé tutto il sistema

formativo del paese.

