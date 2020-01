Federico Pizzarotti (Italia in Comune) in città a sostegno del candidato al Consiglio regionale Alberto Bova

Da: Alberto Bova

Domani 21 gennaio Federico Pizzarotti (Italia in Comune) sarà in città a sostegno del candidato al Consiglio della Regione Emilia Romagna per la lista ‘Bonaccini Presidente’ Alberto Bova

All’interno del programma delle iniziative in città a sostegno del candidato al Consiglio regionale per la lista ‘Bonaccini Presidente’ Alberto Bova, si ricorda che domani martedì 21 gennaio il fondatore del movimento civico nazionale ‘Italia in Comune’ e sindaco di Parma Federico Pizzarotti sarà a Ferrara in occasione di un incontro organizzato alle ore 16.30 presso l’Hotel Europa (Corso Giovecca, 49 – Ferrara).

Si ricorda inoltre che sono fruibili il sito web www.albertobova.it e la pagina Facebook www.facebook.com/AlbertoBovaCandidato.

