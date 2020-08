“Fellini degli Spiriti” all’Apollo per le celebrazioni del centenario

Tempo di lettura: < 1 minuto

Da: Ufficio Stampa Apollo Cinepark

Con la riapertura dell’Apollo riprendono gli appuntamenti con gli eventi speciali e, in occasione delle celebrazioni dei 100 anni della nascita di Federico Fellini, arriva al cinema di via del Carbone “FELLINI DEGLI SPIRITI”, in sala lunedì 31 agosto e martedì 1 settembre alle ore 21.15.

Profondamente innamorato della vita, Fellini ha attraversato la sua esistenza cercandone sempre il senso attraverso il suo percorso cinematografico e il documentario Fellini degli Spiriti, diretto da Anselma Dell’Olio, indaga in profondità la sua passione per quello che lui definiva, in breve, il mistero, l’esoterico, il “mondo non visto” in una ricerca incessante di altre possibilità, altre dimensioni, altri viaggi e di tutto quello che può far volare lo spirito e la mente.

Questi gli alti titoli in programmazione questa settimana: TENET tutti i giorni alle 21.00;

VOLEVO NASCONDERMI, tutti i giorni ore 21.30, SIBERIA fino a domenica 30 agosto alle ore 21.15.

Commenta