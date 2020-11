Tempo di lettura: 3 minuti

Da: Ferrara Baseball

Si gioca all’aperto nella pace del verde, in pieno rispetto delle normative. Dopo la pausa natalizia si riprenderà a febbraio. Iscrizioni sempre aperte, guardando con fiducia al prossimo campionato.

Massima adesione alle disposizioni ministeriali, attenzione ad ogni novità normativa e rispetto del distanziamento e dei protocolli di riferimento. Riparte così la nuova stagione del Ferrara Baseball, puntando alla sicurezza degli atleti praticanti e col vantaggio del ‘fattore campo’, confermato dal Presidente Bibi Squarzanti: “La legge ammette allenamenti ristretti in spazi all’aperto, lontani dai centri abitati. Il centro sportivo di Marrara è immenso, siamo in campagna e garantire il distanziamento è molto più semplice”. Già di per sé, questo sport non prevede situazioni di contatto ravvicinato tra i praticanti; a maggior tutela, le sedute saranno concentrate sulla preparazione atletica e organizzati in piccoli gruppi sui fondamentali di presa, tiro, battuta. Necessari alcuni accorgimenti logistici: la rilevazione della temperatura e l’igiene delle mani all’ingresso, l’interdizione degli spogliatoi, la sanificazione del materiale sportivo dopo l’uso. Inoltre, gli orari della squadra senior sono stati anticipati per non sforare il coprifuoco delle ventidue. “I ragazzi si comportano in maniera responsabile”, assicurano gli allenatori, “E dalle difficoltà imparano ad organizzarsi meglio. Ad esempio sanno che senza il loro guantone personale non possono giocare, così a casa stanno più attenti nel preparare il borsone”.

Per la prima volta, un autunno fuori dalle palestre: “La consueta sistemazione indoor non era più praticabile”, ammette il Vicepresidente ducale Igor Villani, “L’unica soluzione era cambiare paradigma. La nuova proposta sta comunque incontrando il favore delle famiglie, perché a differenza di altri sport riusciamo a proseguire le attività educative. Almeno finché lo consentirà il clima mite di queste ultime settimane; l’aria pulita fa bene ai ragazzi, ma da Natale a gennaio li terremo a riposo”. Insomma, per continuare a divertirsi bastano la mascherina, una felpa in più e un po’ di attenzione. “Le iscrizioni alla nostra Associazione sono sempre aperte”, ricordano i dirigenti del club ferrarese. Nel 2020 il baseball è stato tra le poche discipline ad aver disputato per intero i campionati nazionali anche a livello giovanile.

