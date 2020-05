Ferrara. Bernini (fi): “Emiliano-romagnoli sono orgoglio per tutto il paese”

Tempo di lettura: < 1 minuto

Da: Anna Maria Bernini presidente dei senatori di Forza Italia

A Ferrara, grazie al patto stretto fra Organizzazioni professionali agricole, Centri per l’Impiego e Comune, tante persone, soprattutto donne, in cassa integrazione e in cerca di lavoro, hanno trovato impiego stagionale nella raccolta delle fragole. Le loro testimonianze sono l’esempio concreto della capacità di questa terra e dei suoi abitanti di saper reagire di fronte a qualunque difficoltà e di sapersi risollevare anche nei momenti più drammatici. Gli emiliano-romagnoli stanno dimostrando, anche in questo frangente, di avere tutte le caratteristiche per superare questa complicata fase, rimboccandosi le maniche con dignità e caparbietà. La vostra tenacia è motivo di orgoglio per tutto il Paese.

