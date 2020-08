Disposizioni per la vendita di bevande durante la “Classica Notte in Giardino”

Tempo di lettura: 2 minuti

Da: Ufficio Stampa Comune di Ferrara

In occasione della manifestazione “Classica Notte in Giardino” (in programma venerdì 7 e giovedì 20 agosto 2020 dalle 21.15 fino al termine dei concerti) il servizio Commercio e Attività produttive del Comune di Ferrara ha emanato una serie di disposizioni relative al divieto di vendita e somministrazione di bevande in contenitori di vetro o metallo.

Questi in dettaglio i provvedimenti dell’ordinanza:

nei giorni di venerdì 7 e giovedì 20 agosto 2020 dalle 18 fino all’una del giorno successivo è disposto il divieto di vendita per asporto di bevande di qualunque genere contenute in recipienti metallici o di vetro da parte di tutti gli esercizi di somministrazione (compresi i circoli), esercizi commerciali a posto fisso o su area pubblica, che sono dislocati sul perimetro o all’interno dello stesso: via Oberdan, via San Giacomo dall’incrocio con via Oberdan al piazzale della Stazione, piazzale della Stazione, via Felisatti fino a via Bianchi, via Bianchi, via Tumiati, viale Belvedere, via delle Barriere, via Poledrelli compresa via Manini, viale Vittorio Veneto, via Montenero, corso Isonzo, via Sardi, via Lucchesi, via Calcagnini, via della Grotta, via Rampari San Paolo, corso Isonzo, via Agnelli, viale IV Novembre, corso Piave, via Ticchioni, e inoltre, corso Porta Po dall’incrocio con viale Belvedere fino all’incrocio con via Primo Maggio. Il divieto riguarda anche eventuali esercizi di vendita ambulante e distributori automatici presenti nella zona sopra indicata.

Commenta