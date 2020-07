Ferrara: domenica 26 luglio apre “parco Bacchelli”

Tempo di lettura: 2 minuti

Da: Agenzia Stampa Comune di Ferrara

Massima attenzione a sicurezza e igiene per la nuova area sportiva nel cuore del Parco urbano Bassani con piscine per sport, relax e lo spray park dedicato ai più piccoli.

Ferrara, 23 luglio 2020 – “Parco Bacchelli”, la nuova area sportiva di Ferrara di via Bacchelli, realizzata grazie all’iniziativa del Comune di Ferrara in collaborazione con Arco Lavori s.c.c. e Pool 4.0, sarà aperta al pubblico da domenica 26 luglio. Il forte maltempo ha fatto slittare l’apertura prevista di due giornate, ma già nel fine settimana i ferraresi e non solo potranno godersi i nuovi impianti al Parco urbano Bassani con la speranza di un meteo favorevole nelle prossime ore.

Da domenica 26 luglio e per l’intera estate sarà possibile nuotare in una nuovissima vasca esterna da 50 mt con 8 corsie o rilassarsi in “Laguna”, la piscina a profondità variabile pensata per il relax e il divertimento o la ginnastica in acqua. L’acqua, la vera protagonista di Parco Bacchelli, è l’anima anche dello Spray park, la colorata zona per i bambini che in totale sicurezza potranno divertirsi in un vero e proprio acquapark nel cuore del Parco urbano Bassani.

Parco Bacchelli sarà aperto tutti i giorni dalle 9 alle 20 con ingresso gratuito per i bambini al di sotto dei 4 anni e la possibilità per tutti di affrontarsi in divertenti partite di beach volley e racchettoni in campi attrezzati o godersi il solarium con lettini e ombrelloni a due passi da un nuovo locale con bar e cucina utilizzabile anche da utenti esterni.

Tutto questo per godersi l’estate senza muoversi da Ferrara in attesa di settembre, quando sarà aperta una nuova vasca interna polivalente dedicata alla ginnastica dolce, la rieducazione funzionale, l’acquaticità neonatale e per gestanti oltre che la vasca natatoria per il nuoto libero, i corsi di nuoto, l’attività scolastica e quella agonistica. Non solo nuoto, ma anche wellness: da settembre sarà disponibile la palestra di Parco Bacchelli con spogliatoi indipendenti e uno spazio per le attività a corpo libero.

Tutte le informazioni e le tariffe sul nuovo portale dedicato: https://www.parcobacchelli.it/# e sulla pagina Facebook Piscina Parco Bacchelli.

