Ferrara, ex Teatro Verdi, ore 16/18, giovedì 16 gennaio 2020 sperimentare e innovare! La cooperazione e i suoi potenziali

Vedere nell’open innovation un potenziale inesauribile per l’impresa cooperativa, vuol dire semplicemente trovare strumenti nuovi per aggiornare nel metodo ciò che per natura la cooperazione è già vocata a fare: tessere reti ampie, all’interno e all’esterno delle proprie compagini societarie, per prendersi cura di bisogni emergenti e redistribuire valore” di questo e altro si parlerà giovedì 16 gennaio al Laboratorio dal titolo “Cooperazione è innovazione aperta: quali competenze” all’ex Teatro Verdi di Ferrara, dalle ore 16 alle 18.00.

Dopo i saluti della dirigenza di Confcooperative Ferrara – organizzatore dell’evento – si passerà alla presentazione delle guide di Open Innovation da parte di Confcooperative regionale, Aiccon e Social Seed e alla presentazione del bando regionale da parte di Irecoop, per terminare con il management di comunità e le competenze per l’innovazione aperta, laboratorio di Social Seed.

L’evento ha il patrocinio del Forum del Terzo Settore di Ferrara.

