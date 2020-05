Tempo di lettura: 3 minuti

In questa situazione di incertezza e clausura forzata, Ferrara Film Commission ha pensato a un evento Facebook ‘Ferrara Film Corto Festival 2020 #iorestoacasa’, che offre a tutti gli appassionati di cinema (e non solo) l’opportunità di visionare gratuitamente online una selezione di 10 corti vincitori e partecipanti delle edizioni del Festival 2018, 2019 e 2020 (edizione speciale #ClimateChange). Per rimanere a casa, farvi compagnia e sostenere la cultura del cinema indipendente.

I link dei corti saranno a disposizione per un mese, dal 5 maggio al 5 giugno 2020, sulla pagina Facebook dedicata all’evento: Ferrara Film Corto Festival 2020 #iorestoacasa

La realizzazione dell’evento è stata possibile grazie ai registi e produttori dei corti che hanno aderito con entusiasmo alla nostra iniziativa.

Ecco l’elenco completo:

1. FFC2020 #CLIMATECHANGE · di Eugenio Squarcia e Mattia Bricalli

Trailer Ufficiale · Ferrara Film Corto Festival 2020

2. L’ETERNA LOTTA · di Andrea Montuschi

Vincitore Miglior Corto · Ferrara Film Corto Festival 2020

3. CANDIDATO N.3 · di Corradino Janigro

Vincitore Miglior Sceneggiatura · Ferrara Film Corto Festival 2020

4. ACROSS THE UNIVERSE · di Andrea Moneta

Vincitore Targa FEDIC per il Miglior Montaggio · Ferrara Film Corto Festival 2020

5. LA FORESTA PERDUTA · di Niccolò Voltolini e Francesco Biscaglia

Vincitore Targa Comune di Ferrara per il Miglior Documentario · Ferrara Film Corto Festival 2020

6. 99,9% · di Achille Marciano

Vincitore Miglior Opera Prima · Ferrara Film Corto Festival 2020

7. TRAGEDIA ANNUNCIATA · di Fulvio Arricchiello

Selezione Ufficiale · Ferrara Film Corto Festival 2020

8. L’ULTIMA VALLE · di Daniele Zavaglia

Selezione Ufficiale · Ferrara Film Corto Festival 2020

9. THE DROP · di Eugenio Squarcia

Vincitore Miglior Videoclip · Ferrara Film Corto Festival 2019

10. MARE DI DUNE · di Teo Rinaldi

Vincitore Miglior Corto e Miglior Sceneggiatura · Ferrara Film Corto Festival 2018

Un ringraziamento va anche a coloro che, per esigenze di produzione, non hanno potuto rendere pubblica la loro opera.

Il Ferrara Film Corto 2020, tenutosi dal 28 gennaio al 1 febbraio, è uno dei pochi festival ed eventi cinematografici che ha avuto la fortuna di trovare compimento quest’anno, prima del lockdown dovuto al “coronavirus” e della conseguente chiusura di ogni evento locale e nazionale, oltre che di cinema e teatri.

Ferrara Film Commission, oltre a invitare tutti a godere dello spettacolo online appena presentato, è orgogliosa di comunicare agli addetti ai lavori che dai primi di maggio sarà pubblicato su FilmFreeway il bando per partecipare al Ferrara Film Corto Festival 2021. Questa edizione sarà internazionale e dedicata a tematiche particolarmente condivise da giovani e filmaker, allargandosi alla musica, con il titolo “MUSICA (è) AMBIENTE”.

facebook.com/FFCferrara

Link diretto all’evento: https://www.facebook.com/events/533970937493148/

