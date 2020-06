Ferrara Film Festival 2020 – Edizione speciale dal 17 al 20 Settembre

Tempo di lettura: 2 minuti

Da: Ferrara Film Festival

In relazione alla complessa situazione internazionale, la direzione del Ferrara Film

Festival ha varato le nuove date della quinta edizione, che si svolgerà dal 17 al 20

Settembre 2020.

La scelta è avvenuta dopo un attento confronto con le istituzioni, i partner coinvolti e i

numerosi altri eventi che riempiranno il calendario in questo periodo post-Covid.

L’Assemblea Direttiva del Ferrara Film Festival, nell’occasione, ha espresso il forte

desiderio di voler stimolare non solo la ripresa del turismo e dell’economia, ma anche di

fornire una spinta propulsiva a carattere sociale.

“Quando moltissimi altri festival del Cinema hanno cancellato le proprie edizioni, o hanno

scelto la strada della ‘versione online’ – dichiara il Direttore del Festival Maximilian Law -, il

Ferrara Film Festival ha tenuto duro ed è rimasto fedele al proprio Credo: il grande

Cinema va vissuto nella sala cinematografica. In queste settimane abbiamo lavorato

duramente nell’individuare il periodo giusto per svolgere questa edizione speciale nel

migliore dei modi. Lo facciamo per rendere onore a Ferrara, al nostro fantastico pubblico e

a tutti i filmmaker che da tutto il mondo che hanno presentato i loro film. Quest’anno sarà

un festival un po’ diverso dal solito e un po’ più breve, ma per noi è fondamentale dare un

senso di continuità, pur mantenendo sempre altissima la qualità del nostro programma”.

Moltissimi i nomi internazionali tra i protagonisti delle 37 pellicole selezionate al Ferrara

Film Festival 2020 annunciate lo scorso Febbraio: Susan Sarandon, John Travolta,

Morgan Freeman, Ed Harris, Samuel L. Jackson, Justin Long, Kevin Sorbo (noto attore della

serie TV “Hercules”), Peter Green (l’antagonista di Jim Carrey in “The Mask”), Reed Birney

(“House of Cards”).

Non mancano nomi noti italiani tra cui: Alessandro Haber, a cui verrà personalmente

assegnato il premio alla Carriera italiana in un evento unico e speciale programmato per il

17 Settembre, e moltissimi altri ospiti che saranno annunciati durante il corso dell’estate.

Il programma completo del festival sarà presto disponibile su www.ferrarafilmfestival.com

