Ferrara Film Festival 2020: Giuria della quinta edizione e nuovi dettagli sulla competizione dei film

Il Ferrara Film Festival ha divulgato i nomi dei sei componenti della giuria per la quinta edizione che si terrà

dal 17 al 20 Settembre. I giurati sono (in ordine alfabetico) Alberto Boschi, Chiara Iezzi, Paola Lavini,

Alessandra Manias, Rosario Petix e Maurizio Villani.

Come ogni anno, la Direzione del festival ci tiene ad avere una giuria tecnica di massimo livello, che sappia

esprimere competenze trasversali sul cinema e più in generale sull’arte. Anche per questa edizione la

ricerca dei giurati è stata molto accurata, tenendo conto, tra le altre cose, del numero bilanciato tra donne e

uomini e della provenienza diversificata tra persone legate direttamente al territorio di Ferrara e

professionisti provenienti da tutta Italia. Un mix che vede professori universitari, attori, attrici con anche una

importante carriera musicale e tecnici del mondo del Cinema.

In via del tutto straordinaria, l’edizione 2020 del Ferrara Film Festival darà ai membri della Giuria una

responsabilità ancora più elevata. Dei 38 film inizialmente selezionati lo scorso Febbraio, formando la line-up

più prestigiosa che il festival abbia mai avuto, soltanto i vincitori delle 11 rispettive categorie vedranno i

propri film proiettati al Cinepark Apollo riducendo la durata del festival a quattro giorni, invece che le otto

giornate come da norma. “Questa difficile scelta ci è stata dettata dalle limitazioni imposte da questo mondo

post-Covid – dichiara il Direttore Maximilian Law – che, per ragioni di sicurezza, ci ha costretto a limitare i

giorni di durata del nostro festival. Tuttavia, ci tengo a precisare che il prestigio e la qualità del nostro

programma rimarrà assolutamente al massimo livello. Abbiamo utilizzato queste lunghe settimane per

migliorarci sempre di più. Non vediamo l’ora che il nostro pubblico veda i frutti del nostro duro lavoro.”

Alcune brevi informazioni sui giurati:

ALBERTO BOSCHI

Alberto Boschi è un professore dell’Università di Ferrara. Insegna Storia del Cinema e Teorie e tecnica del

linguaggio audiovisivo presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Ferrara. Ha pubblicato

numerosi articoli e saggi in volume e su riviste, tra cui le monografie “Teorie del cinema: il periodo classico”

(1998), “Alfred Hitchcock: Intrigo internazionale” (2008), “Alfred Hitchcock: Nodo alla gola” (2009).

CHIARA IEZZI

Chiara Iezzi è un’attrice italiana. Il suo primo lavoro è nella serie “Under” a fianco di Gianmarco Tognazzi e

Giorgio Colangeli. Interpreta successivamente il ruolo di Victoria Williams nella serie teen prodotta da Walt

Disney Italia e in onda su Disney Channel “Alex&Co” nella seconda stagione; in parallelo è nel cast del film

per il cinema “The Broken Key” di Louis Nero con attori internazionali come Geraldine Chaplin e William

Baldwin, da poco anche visibile su Amazon prime US. Ha da poco preso parte ad un film recitando con

l’attore Ray Abruzzo (“Sopranos”, “Dinasty”, “Transparent”), reduce da un riconoscimento a un film corto

(“Rollercoaster”) di cui è protagonista e selezionato in ambito Rai Cinema Channel, prenderà parte come

protagonista di alcuni episodi di una serie TV in autunno 2020 per un importante network televisivo italiano.

PAOLA LAVINI

Paola Lavini si forma sia come attrice che come cantante e performer di musical sia in Italia che in America.

Si afferma nel panorama della cinematografia con alcuni dei più importanti registi che l’Italia vanta nel

mondo, tra cui Francesco Munzi (‘Anime nere’), Alice Rohrwacher (‘Corpo celeste’), Marco Pontecorvo

(‘Tempo instabile con probabili schiarite’ con Turturro) , Marco Tullio Giordana (‘Sanguepazzo’), Pupi Avati ,

Marco Bellocchio , Michael Radford (regista de ‘Il Postino’) e Giorgio Diritti con ‘Volevo nascondermi’. Nel

2019 ha girato ‘Cetto c’è, senzadubbiamente’ di e con Antonio Albanese, grande incasso prima di Natale

2019, ‘L’isola del Perdono’ in Tunisia con Claudia Cardinale di Ridha Behi ed un progetto internazionale ‘The

Big other’ con la regia di Jan Schomburg. Sta girando ‘Anima bella’ di Dario Albertini. Si cimenta anche in

varie commedie al cinema con Salemme, Maurizio Casagrande, Paolo Cevoli e ‘Scusa ma ti chiamo amore’

di Federico Moccia. Vince vari premi con il film ‘Terra bruciata’ di Luca Gianfrancesco ed in particolare come

migliore interprete del 2018 al Ferrara Film Festival. Vanta collaborazioni canore col Maestro Vince

Tempera di Sanremo e con un’orchestra di artisti di tutto il mediterraneo, sul tema dell’integrazione e della

pace , esprimendosi in varie lingue. Partecipa alla colonna sonora del docu-film “Vorrei dire ai giovani …

Gina Borellini, un’eredità di tutti“di Francesco Zarzana. In concorso a Cannes ed a Venezia con vari progetti.

ALESSANDRA MANIAS

Oltre 15 anni di esperienza in Italia nel settore della Comunicazione pubblicitaria, Set Design e Art Direction

per servizi fotografici, installazioni artistiche, video, stand, cataloghi per brand italiani settore arredo e

design. Nel 2016 Alessandra si è spostata a vivere a Los Angeles dove ha iniziato a lavorare

immediatamente come Production Designer nel settore del Cinema, TV, Teatro e Video Musicali, con

spiccato stile italiano / europeo. Una Laurea in Architettura, un master MBA (Business Administration) e un

master in Programmazione Neurolinguistica sono il perfetto mix per una Production Designer focalizzata nei

dettagli, psicologia, budget e, obiettivo più importante, quello di dare un’anima al progetto. Alessandra ha

realizzato circa 20 progetti a Los Angeles negli ultimi tre anni e per la primavera del 2020 ci sono due nuovi

film e uno spettacolo teatrale con con protagonista Anne Archer.

ROSARIO PETIX

Rosario Petìx a 18 anni frequenta un corso professionale con gli insegnati dell’accademia U. Spadaro

presso la Scuola d’Arte Drammatica del teatro stabile di Catania, struttura con cui inizia ad avviare la sua

carriera di attore da subito prendendo parte a numerose ed importanti produzioni. Continua la sua attività

prendendo parte a tournée nazionali accanto a protagonisti del teatro italiano come M. D’apporto e

Gianfranco Iannuzzo e con registi del calibro di R. Guicciardini, M. Bolognini e P. Rossi Castaldi. Affronta

nella sua carriera teatrale diversi autori, da Shakespeare a Pirandello, da Wilder a Sciascia e al festival del

dramma antico di S. Miniato, interpretando il ruolo di un narratore cieco in un testo di J.P. Sartre, vince il

premio come migliore attore non protagonista per la sua spiccata versatilità. Negli ultimi dieci anni ha

interpretato quindici film.

MAURIZIO VILLANI

Maurizio Villani è professore stabile di Storia della filosofia presso l’ISSR di Ferrara e membro del Consiglio

direttivo della Società Filosofica Italiana. Ha scritto testi e manuali di filosofia. È presidente del Cineclub

Fedic Ferrara, redattore della rivista Carte di Cinema, ed è autore di saggi sul rapporto cinema-filosofia.

