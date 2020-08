Ferrara Film Festival: Programma Film

Tempo di lettura: 3 minuti

Da: Ufficio Stampa Ferrara Film Festival

Ferrara, 10 Agosto 2020

La quinta edizione del Ferrara Film Festival inizierà il prossimo 17 Settembre, in forma ridotta e in totale sicurezza per via delle restrizioni del Covid-19, dove saranno proiettati soltanto i film vincitori nelle 13 rispettive categorie. Nulla toglie a tutti i 38 film che hanno composto la selezione ufficiale del 2020, produzioni cinematografiche di altrettanto livello professionale e prestigio, a cui sarà ugualmente dedicato ampio spazio sia all’interno del programma che nella piattaforma multimediale del festival. Già lo scorso Giugno l’organizzazione aveva comunicato la decisione di svolgere il festival quest’anno nell’arco di soli quattro giorni, invece che otto come da norma, per una questione di sicurezza.

Attori internazionali del calibro di John Travolta, Morgan Freeman, Susan Sarandon, Justin Long, Eric Roberts appariranno nei film in programma al Cinepark Apollo di Ferrara, sede delle proiezioni.

Anche noti attori italiani appariranno nei 13 film della kermesse cinematografica, tra cui Alessandro Haber e Alice Pagani (star della nota serie di Netflix “Baby”). Il programma dei film, per quanto già molto ricco, non è altro che la punta dell’iceberg di un programma che includerà eventi a tema e di beneficenza, incontri con i professionisti del cinema e party serali che lasceranno il segno.

Tutte le informazioni sulle singole categorie dei film si trovano su www.ferrarafilmfestival.com Questi sono i 13 film in programma (tutte premiere europee o italiane), che comprendono lungometraggi, cortometraggi e documentari:

The Poison Rose (premiere di apertura fuori concorso)

USA, 2019 (107 min)

Regia: Francesco Cinquemani, George Gallo

Cast: John Travolta, Morgan Freeman, Brendan Fraser, Famke Jansen, Alice Pagani, Alan Cappelli Goetz e Denny Mendez

Safe Spaces (vincitore categoria “feature USA”)

USA, 2019 (93 min)

Regia: Daniel Schechter

Cast: Justin Long, Kate Berlant, Lynn Cohen, Michael Godere

Inside The Rain (vincitore categoria “miglior attore”)

USA, 2019 (90 min)

Regia: Aaron Fisher

Cast: Aaron Fisher, Ellen Toland, Eric Roberts, Rosie Perez

American Mirror (vincitore categoria “miglior documentario”)

USA, 2018 (62 min)

Regia: Arthur Balder

Cast: Susan Sarandon, Tigran Tsitodghdzyan, Florence Faivre, Ashley Hinshaw

Se un Giorno Tornerai (vincitore categoria “feature world”)

Italia, 2019 (82 min)

Regia: Marco Mazzieri

Cast: Antonia Liskova, Paolo Pierobon

Il Mio Nome è Alzheimer (vincitore “premio speciale della giuria”)

Italia, 2019 (52 min)

Regia: Raffaella Regoli, Antonello Sette

Màt Sicuri, L’ultimo Diogene (vincitore categoria “Emilia-Romagna filmmakers”)

Italia, 2019 (30 min)

Regia: Francesco Dradi, Fabrizio Marcheselli, Antonio Cavaciuti

Cast: Alessandro Haber, Alvaro Evangelisti

New York Rhapsody (vincitore categoria “short USA”)

USA, 2019 (13 min)

Regia: Salvatore D’Alia Cast: Vanessa Joy, Robin Andre Baksh, Chris Palermo

Apollo 18 (vincitore categoria “short world”)

Italia, 2019 (8 min)

Regia: Marco Renda

Cast: Alfonso Di Giacomo, Suragi Massassaba, Roberto Chevalier

Say Grace (vincitore categoria “miglior regia”)

Gran Bretagna, 2019 (17 min)

Regia: Phil Hawkins

Cast: Abigail Richardson, Maiken Magnuseen

Un Tipico Nome Da Bambino Povero (vincitore categoria “UNICEF”)

Italia, 2019 (15 min)

Regia: Emanuele Aldrovandi

Cast: Darlington Iyamabo, Marco Maccieri, Irene Petris

Heartwood (vincitore categoria “FFF earth”)

Italia, 2019 (61 min)

Regia: Stefano Petroni

Cast: Agostino Petroni,

Sava Riaskoff L’attesa (vincitore categoria “miglior attrice”)

Italia, 2019 (23 min)

Regia: Angela Bevilacqua

Cast: Lucianna De Falco

