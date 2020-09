Ferrara Film Festival:programma di sabato

Tempo di lettura: 2 minuti

Red Carpet e Premier con registi e attori italiani del film “The Poison Rose” Domani, venerdì 18 settembre, si terrà la Cerimonia di Inaugurazione del Ferrara Film Festival 2020, seguita dalla Premiere di apertura.

Alle 19.30, presso il Cinepark Apollo, verrà proiettato “The Poison Rose” (lungometraggio fuori concorso) nella versione Director’s cut, in anteprima assoluta. Rispetto al film proiettato negli USA, la versione proposta conterrà 20 minuti di scene inedite girate a Roma.

regista e cast italiano del film presenti in sala Regia: Francesco Cinquemani, George Gallo. Cast: John Travolta, Morgan Freeman, Brendan Fraser, Famke Jansen, Alice Pagani, Alan Cappelli Goetz e Denny Mendez. Plot: Ispirato al classico noir cinematografico. Carson Phillips, ex star di football e ora diventato investigatore privato, ha un debole per una donna in difficoltà coinvolta in una serie di complotti. Il film sarà preceduto dal cortometraggio “La palla rossa” (fuori concorso). regista e cast presenti in sala.

Regia: Alessandro De Luigi, Paolo Garbini. Cast: Ilaria Maccari, Daniela Patroncini, Elena Maccari Plot: Seduta al bordo di un campo da calcetto, una giovane ragazza ricorda di quando da bambina la madre la costringeva a fare danza classica. Il suo sogno però era un altro…

