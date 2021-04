Ferrara, Gelateria GROM: Innovazione per la sicurezza dei dipendenti grazie a dispositivi indossabili.

Tempo di lettura: 6 minuti

Comunicato Stampa GROM.

GROM E SMART TRACK INNOVANO LA GESTIONE DELLA SICUREZZA DEI DIPENDENTI DEI NEGOZI GRAZIE AI DISPOSITIVI INDOSSABILI WeTAG™.

Per la prima volta la soluzione di smart safety inventata dall’azienda genovese viene utilizzata per tutelare la sicurezza dei dipendenti di una catena retail.

Per Grom, azienda torinese entrata a fare parte del gruppo Unilever nel 2015, la sicurezza di dipendenti e consumatori è da sempre la prima priorità. In questi mesi il rispetto delle misure per il contenimento del contagio da Covid-19 ha dato modo di continuare a offrire gelato e altre golosità Grom in sicurezza, in gelateria o a casa. Ma non solo: attuare le disposizioni del Governo ha permesso all’azienda torinese di individuare, grazie alla consulenza in ambito H.S.E. (Health, Safety and Environment) di Assiteca Consulting, ulteriori possibilità di tutelare la sicurezza delle persone che ogni giorno lavorano nelle gelaterie – non solo nello scenario della pandemia, ma anche in previsione del ritorno alla “normalità”.

Il team Grom si è trovato, infatti, di fronte a interrogativi importanti: quali rischi corre, ad esempio, un lavoratore che si trovi solo in negozio? Nel 2020 è accaduto per limitare le possibilità di contagio, ma è una situazione che può verificarsi quando il negozio è chiuso ai clienti e l’attività di laboratorio prosegue per garantire la consegna a domicilio.

È con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente la sicurezza per le sue persone che Grom, affiancata da Assiteca Consulting, si è rivolta a Smart Track, PMI innovativa, spin off dell’Università di Genova, impegnata a sviluppare sistemi IoT (Internet delle Cose) per garantire la sicurezza dei lavoratori dell’industria 4.0 e dei lavoratori sul territorio, già utilizzati da importanti realtà italiane in stabilimenti e centrali elettriche.

È nata così la collaborazione che ha dato vita a un progetto per ora unico nel mondo del retail: uno ‘smart device’ per ogni dipendente, un dispositivo indossabile che, nel totale rispetto della privacy del lavoratore, rimane dormiente fino a quando non viene generato un segnale di allarme e di necessità di intervento. L’allarme può essere lanciato dal lavoratore tramite un apposito tasto di SOS, oppure attivarsi in automatico in caso di “uomo a terra” sfruttando la piattaforma inerziale presente all’interno dei dispositivi indossabili ed algoritmi proprietari di elaborazione dei dati. I segnali di allarme sono inoltrati sulla piattaforma WEB di gestione tramite rete WiFi e/o sim m2m in modo da avere massima versatilità d’uso. Inoltre, la piattaforma WEB, personalizzata sulle specifiche esigenze di Grom, permette di gestire in un’unica interfaccia grafica georeferenziata tutti i negozi sparsi sul territorio. Alla ricezione di un allarme, la piattaforma WEB visualizza la relativa icona di pericolo geolocalizzata sul negozio in cui è presente un lavoratore in difficoltà. Nello stesso istante sono inviati dei messaggi di allarme ai preposti alla sicurezza e al responsabile d’ area tramite email e Chatbot WhatsApp in modo da minimizzare i tempi di intervento ed inviare i soccorsi rapidamente.

Sara Panza, General Manager di Grom dichiara: «Le difficoltà del 2020 ci hanno spinto a prendere in considerazione nuove soluzioni per risolvere i problemi. In questo caso, il team che si occupa di sicurezza nelle gelaterie si è rivolto a Smart Track, azienda partner nella safety di grandi compagnie industriali impegnate nell’acciaio e nell’energia, e abbiamo lavorato insieme a un sistema per proteggere le persone che lavorano in negozio – adesso e in futuro – e per mantenere la promessa che ci siamo fatti un anno fa: stare distanti, ma vicini. Adesso ancora un po’ di più».

Saverio Pagano, CEO di Smart Track dichiara: «Il nostro ecosistema per la safety delle lavoratrici e dei lavoratori compie, grazie a Grom, un altro importante passo avanti: Smart Track, infatti, è entrato nel retail, un settore che allarga le nostre capacità di risposta a nuovi bisogni e quindi a nuove opportunità di business. Smart Track ha oggi, tra le collaborazioni di prestigio quelle all’interno del Lighthouse Plant di Ansaldo Energia e dell’Innovation Hub di Terna».

GROM:

Puro gusto, pura meraviglia.

La storia di Grom inizia nel 2003 quando Guido Martinetti e Federico Grom inaugurano la prima gelateria nel centro di Torino, con il sogno di portare a più persone, in tutto il mondo, il puro e autentico gelato italiano.

Oggi Grom è presente in oltre dieci paesi e il suo gelato, realizzato con ingredienti di origine naturale e senza coloranti o aromi, si può trovare nelle gelaterie del brand, nella grande distribuzione, sulle principali piattaforme di consegna a domicilio e in chioschi e corner in alcune delle località più iconiche del Paese.

Da quasi venti anni ogni cosa in Grom è fatta per amore del gusto, per catturarne la parte più pura che la natura ci offre e sorprendere con la sua intensità tutti coloro che assaggiano un cono, una coppetta o una delle golosità preparate con la stessa filosofia. Perché ci fa stare bene, perché nutre i nostri sensi, perché meraviglia.

SMART TRACK:

Smart Track è una PMI innovativa genovese, fondata da Saverio Pagano e Simone Peirani, entrambi ingegneri dell’Università di Genova. Smart Track sviluppa sistemi “Connected Worker” per la safety e la security dei lavoratori con l’obiettivo di velocizzare, semplificare e automatizzare la gestione delle emergenze in ambienti complessi. Nonostante l’adeguamento delle normative e delle leggi, la salvaguardia di donne e uomini al lavoro rimane uno dei primari problemi irrisolti del mondo industriale contemporaneo: oggi nel mondo ogni 15 secondi, un lavoratore è a terra e 153 lavoratori hanno un incidente sul lavoro (fonte ILO, Organizzazione internazionale del lavoro). Smart Track vuole contribuire a superare questo gap, soprattutto in vista degli scenari produttivi dettati dall’Industria 4.0. Smart Track ha ottenuto i più importanti riconoscimenti riservati a PMI innovative: nel 2019 ha vinto la call di Open Innovation D2O – Digital to Operation 2019 di Terna; nel 2018 si è aggiudicata le vittorie assolute della Iren Startup award e della Digital X Factory di Ansaldo Energia per collaborare all’interno del primo Lighthouse Plant cofinanziato dal MISE (Ministero dello Sviluppo economico.

